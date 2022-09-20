"أبل" تعتزم إصلاح اهتزاز كاميرا "آيفون 14 برو" الأسبوع المقبل

تعكف شركة "أبل" الأميركية على تحديث تقني لهاتفي «آيفون 14 برو» و«آيفون 14 برو ماكس» يهدف إلى إصلاح مشكلة تتسبب في اهتزاز الكاميرا الخلفية في الجهاز عند استخدامها مع تطبيقات طرف ثالث.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الشركة قولها إنه سيتم إطلاق التحديث في الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى الحل.

وسيكون هذا الإصلاح التقني لهاتف "آيفون 14" هو الثاني على الأقل. ففي يوم إطلاق الهاتف، طلبت الشركة من المستخدمين تحديث الهاتف إلى «آي أو إس 1.0.16» لعلاج مشكلة مرتبطة بتفعيل تطبيق «فيس تايم»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقد بدأت الشركة في بيع الهاتفين، يوم الجمعة الماضي، إلا أن بعض المستخدمين بدأوا في الشكوى على مواقع التواصل الاجتماعي من مشكلة الكاميرا.

وتعد هذه المشكلة - التي يمكن أن تتسبب في حدوث ضوضاء - نتيجة لعطل في جهاز تثبيت الصورة البصرية في بعض الحالات مع تطبيقات أطراف ثالثة.

واشتكى المستخدمون من المشكلة التي تعطّل بعض خصائص الكاميرا في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "سناب شات" و"إنستغرام" و"فيسبوك" و"تيك توك".