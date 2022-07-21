"واتساب" يطلق خاصية انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف القائمون على تطبيق "واتساب" عن ميزة جديدة ستسمح بنقل بيانات التطبيق ومحادثاته بسهولة ما بين أجهزة أندرويد و iOS.

ومع الخاصية الجديدة سيتمكن المستخدم من نقل حساب "واتساب"، وصورة الملف الشخصي، والمحادثات الفردية والجماعية، وسجل الدردشة، وملفات الوسائط وإعدادات المراسلة من هاتف أندرويد إلى هاتف آيفون والعكس.، لكنه لن يتمكن من نقل سجل المكالمات أو "رسائل الدفع" وهي الميزة التي قد لا تتوفر في كل البلدان حاليا.

وللاستفادة منها يجب على المستخدم تحميل التطبيق وتحديثه على كلا الجهازين، واستعمال نفس رقم الهاتف الموصول بحساب التطبيق على جهازه القديم.