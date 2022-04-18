ارتفاع سهم تويتر بعد الكشف عن خطة لمنع استحواذ إيلون ماسك على الشركة

المصدر: نيويورك - د ب أ

ارتفع سعر سهم شركة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر اليوم الاثنين بعد إعلان الشركة عن خطة لمنع استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة وإلغاء تسجيل سهمها في البورصة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية أكدت خطة تويتر للتصدي لمحاولة الاستحواذ، وتتضمن إصدار تويتر لكمية جديدة من الأسهم التي يمكن لجميع مساهميها باستثناء ماسك شراءها بسعر مخفض.

كما تتضمن الخطة "فرض عقوبة كبيرة" على أي شخص أو جهة تستحوذ على أكثر من 15% من أسهم تويتر دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة. ويمتلك ماسك حاليا أكثر من 9% من أسهم تويتر.

وارتفع سعر سهم تويتر صباح اليوم بنسبة 9ر2% إلى 39ر46 دولار, وقالت مصادر مطلعة إن تويتر تجد اهتماما من أطراف أخرى بالاستحواذ عليها.

وقالت شركة تويتر في بيان إن "مجلس الإدارة تبنى خطة حقوق المساهمين في أعقاب وصول عرض غير ملزم للاستحواذ على تويتر وينتهي أجل خطة الحقوق يوم 14 أبريل 2023.

وتقلص خطة الحقوق احتمالات استحواذ أي هيئة أو شخص أو مجموعة على حصة مسيطرة من أسهم تويتر من خلال الشراء التراكمي لأسهمها من السوق المفتوحة، بدون دفع سعر أعلى من سعر السهم في السوق لجميع المساهمين، أو بدون منح مجلس الإدارة وقتا كافيا للوصول إلى قرار سليم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق مصالح المساهمين.

يذكر أن الملياردير الامريكي، إيلون ماسك، رئيس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية "تسلا"، عرض شراء جميع الأسهم المعلقة لدى منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وأرسل ماسك خطابا لشركة "تويتر" يتضمن اقتراحا غير ملزم من أجل شراء جميع الأسهم العادية المعلقة غير المملوكة له، بمقابل نقدي بالكامل، وتقييم الأسهم العادية بواقع 20ر54 دولارا للسهم الواحد.

وقال ماسك إن "تويتر تحتاج إلى أن يتم تحويلها إلى شركة خاصة. ونتيجة لذلك، اتقدم بعرض لشراء 100% من تويتر مقابل 20ر54 دولارا لكل سهم نقدا، وفرق قيمة بنسبة 54% عن اليوم الذي سبق استثماري في تويتر، وفرق قيمة بنسبة 38% عن اليوم الذي سبق الإعلان عن استثماري علنا. عرضي هو الأفضل لدي وهو عرضي الأخير، وفي حال لم يتم قبوله، فسوف أحتاج إلى إعادة النظر في موقفي كمساهم".