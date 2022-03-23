شاومي تعيد تعريف ريادة سلسلة هواتف Xiaomi 12.. إطلاق جهازين في الإمارات

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أطلقت شاومي سلسلة هواتف Xiaomi 12 الرائدة والجديدة كليًا في الإمارات في فندق "ذا فيو" على جزيرة النخلة جميرا. حيث قدم حدث الإطلاق جهازين رائدين وهما: شاومي 12 برو وشاومي 12.

تم تصميم سلسلة هواتف شاومي 12 لتمكين المستخدمين في جميع أنحاء العالم من امتلاك استوديو تصوير فيديو متطور وقدرة ترفيهية فائقة، وتقدم تطورات مبهرة في خوارزمية شاومي للذكاء الاصطناعي، وقوة المعالجة الرئيسية، وتجربة شاملة تغطي جميع النواحي.

التقط مقاطع سينمائية في أي وقت

تتيح سلسلة هواتف شاومي 12 للمستخدمين تسجيل لقطات بجودة الاستوديو بغض النظر عن السيناريو، سواء كانت في ظروف الإضاءة الضعيفة أو تصوير الأجسام المتحركة. تتميز جميع الهواتف الثلاثة بمجموعة من الكاميرات الثلاثية الاحترافية للتصوير متعددة الاستخدامات، في مقدمتها كاميرا رئيسية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، مع إمكانيات التصوير بدقة 8K في كل من هاتفي شاومي 12 برو وشاومي 12.

يتميز هاتف شاومي 12 برو بمصفوفة ثلاثية الأبعاد بدقة 50 ميجابكسل، والتي تتميز بمستشعر رئيسي كبير ألترا من سوني IMX707. هذا المستشعر قادر على التقاط حزم كبيرة من الضوء ويعزز قدرات التصوير المتقدمة بسرعات تركيز أكبر ودقة ألوان متزايدة. يتميز شاومي 12 بكاميرا بزاوية عريضة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا تيليماكرو بدقة 5 ميجابكسل، لمزايا تصوير بألوان نابضة بالحياة.

بالإضافة إلى التحديث الرائع في الاجهزة، تم تطوير كل من شاومي 12 برو و شاومي 12 أيضًا بخوارزميات الذكاء الاصطناعي من شركة شاومي، لتسهل هذه الابتكارات على المستخدمين تسجيل كل لحظة بالطريقة التي يريدونها أكثر من أي وقت مضى، حتى في الإضاءة المنخفضة أو الاجسام المتحركة. تقوم كاميرا شاومي برو فوكس بالتعرف على العناصر وتتبعها بذكاء، مما يمنع تشويش اللقطات أو خروجها من نطاق التركيز البؤري للأجسام المتحركة أو الغير واضحة. تشمل هذه المزايا الجديدة أيضًا إمكانيات التركيز التلقائي للعين والوجه. يستخدم الترا نايت فيديو خوارزميات شركة شاومي لتسجيل الفيديو حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية، مما يعني أن اللقطات المتقلبة والغير واضحة ستصبح أوضح من أي وقت مضى.

توفر سينما الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة، والمتوفرة على جميع الأجهزة الثلاثة، خيارات إبداعية عديدة لإيقاف الفيديو اثناء التحرير، مثل ميزات العالم الموازي وتجميد إطار الفيديو وماجيك زوم.





معالجة رائدة وأداء غير مسبوق وكفاءة في استهلاك الطاقة

تتطلب التجربة الرائدة أداءً مميزًا. إذ تتميز سلسلة شاومي 12 بمعالجات كوالكوم سناب دراجون الرائدة للهواتف المحمولة. يتميز كل من شاومي 12 برو وشاومي 12 بمعالج واحد سناب دراجون الجيل الثامن، المعالج الأكثر تطوراً في عالم المحمول من كوالكوم. يعتمد هذا المعالج على عملية 4 نانومتر، ويعزز أيضًا إمكانات وحدة معالجة الرسومات لعرض بنسبة 30% وكفاءة الطاقة بنسبة 25% مقارنة بالجيل السابق.

للحصول على أفضل تجربة للمنتج، تحتوي سلسلة شاومي 12 على أنظمة تبريد عالية الأداء، مدعومة بغرفة بخار كبيرة وطبقات متعددة من الجرافيت لتوفير قدرة تبريد فائقة.

تجارب ترفيهية شاملة

لا تتيح سلسلة شاومي 12 للمستخدمين التقاط كل لحظة بتفاصيل رائعة فحسب، بل تتيح لهم أيضًا استعادة تلك اللحظات بتفاصيل مذهلة عبر تجربة ترفيهية استثنائية.

يوفر كلا الجهازين مشاهدة تنبض بالحياة على شاشة اموليد Dot Display الحائزة على تصنيف A+ من DisplayMate، والمدعومة بتقنية TrueColor. لمزيد من راحة البال، تتميز الشاشة بزجاج كورنينج غوريلا فيكتوس المقاوم للخدش، وتدعم تقنية Dolby Vision®، وهي تقنية التصوير الرائدة في الصناعة والتي تضفي الحيوية على المحتوى الخاص بك بألوان وتفاصيل نابضة بالحياة. كما تدعم سلسلة شاومي 12 تقنية HDR 10+. هاتف شاومي 12 برو حاصل على شهادة SGS Eye Care Display، مما يُظهر الاهتمام بصحة المستخدمين البصرية على المدى الطويل أثناء جلسات الطويلة أمام الشاشة.

وفي الوقت نفسه، يعيد شاومي 12 برو تعريف ريادة الشاشة من خلال تجربة مشاهدة سلسة للغاية، وتفاعل اللمس، وحركة التمرير، والانزلاق. تعمل شاشة WQHD+ ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والتي يبلغ حجمها 6.73 بوصة على تعزيز AdaptiveSync برو لضبط شاشة LTPO الديناميكية بحرفية بين 1 هرتز و 120 هرتز بناءً على المحتوى.

يقدم شاومي 12 أكثر شاشة هاتف ذكي ملونة من شاومي حتى الآن، مع أكثر من 68 مليار لون على شاشات 6.28 بوصة عالية الدقة. كلا الهاتفين يتميز بتردد 120 هرتز AdaptiveSync، للحصول على شاشة عالية الدقة ونابضة بالحياة وخالية من الوميض لعرض كل التفاصيل.

لا توجد تجربة سينمائية كاملة حقًا بدون صوت احترافي. تتميز سلسلة شاومي 12 بخاصية الصوت من قبل هارمان كاردون، وتخلق تجربة صوتية غامرة مدعومة من دولبي أتموس®، مما يوفر صوتًا مكانيًا بتفاصيل غنية ووضوح وواقعي عبر جميع وسائل الترفيه المفضلة لديك. توفر اربع مكبرات الصوت من شاومي 12 برو، 2 سماعات صوت و2 مكبرات صوت ووفر، لإثراء تجربة واضحة التفاصيل وتغطي نطاقًا مذهلاً من الصوت. يوفر شاومي 12 صوتًا استريو متوازنًا ومثاليًا للألعاب الغامرة أو مقاطع الفيديو.

لتحسين تجربة المستخدم الأساسية بشكل أكبر، تتوافق سلسلة شاومي 12 مع التحديث "مي يو آي 13" MIUI 13 الجديد، الذي تم إصداره عالميًا في وقت سابق من هذا العام. يتضمن التحديث مساحة تخزين أسرع وكفاءة عملية أعلى في الخلفية ومعالجة أكثر ذكاءً وعمر بطارية أطول. يشمل التحديث الميزات الجديدة التي تمت ترقيتها في تقنية التخزين السائل لشركة شاومي، والذاكرة الذرية، والخوارزميات المركزة، والتوازن الذكي.

لضمان تقديم سلسلة شاومي 12 تجارب سينمائية وترفيهية احترافية طوال اليوم، توفر الأجهزة سرعة شحن وأمان من المستوى التالي.

يتميز شاومي 12 برو بسرعة مذهلة للشحن بقوة 120 واط شاومي هايبر تشارج. بفضل البطارية التي تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير ليتم الشحن بالكامل في 18 دقيقة فقط باستخدام ميزة بوست، إذ يوفر شاومي 12 برو قدرات شحن من الجيل التالي تفي بمتطلبات المستخدم.²

يناسب شاومي 12 بطاريات 4500 مللي أمبير في تصميمات الهيكل المضغوط. يدعم الشحن التوربيني السلكي بقوة 67 واط من أجل زيادة الطاقة بسرعة. كما يدعم كل من شاومي 12 برو وشاومي 12 الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات والشحن العكسي بقوة 10 وات.

يستفيد كل من شاومي 12 برو وشاومي 12 من ميزة شاومي AdaptiveCharge، وهي خوارزمية شحن ذكية تتعلم وتتكيف مع عادات الشحن، مما يطيل عمر البطارية.





إمكانات رائدة مجمعة في تصميم مبدع



هذه الاستوديوهات المحمولة بحجم الجيب تناسب راحة يدك بشكل مريح بفضل التصميم الأيقوني لسلسلة شاومي 12 والذي يركز على المستخدم. تعمل البطاريات الأقل حجمًا عالية السعة والفجوة الضيقة في الحافة على توفير مساحة داخل الجهاز. شاشة شاومي 12 برو مقاس 6.73 بوصة محاطة بإطار متوسط أنيق مع منحنيات ثلاثية الأبعاد متطورة. وفي الوقت نفسه، يبلغ حجم شاشة شاومي 12 مقاس 6.28 بوصة بعرض 69.9 مم فقط وتتميز بمنحنيات سلسة تعطي شكل جمالي رائع. كلا الجهازين متاحان باللون الرمادي والأرجواني والأزرق.

إشتراك مجاني في يوتيوب بريميوم

سيحصل عملاء سلسلة شاومي 12 على اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر على يوتيوب بريميوم، وهي خطوة لمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى أفضل محتوى خالٍ من الإعلانات وفي وضع عدم الاتصال، حيثما كان ذلك متاحًا. تشمل المزايا اشتراكًا في يوتيوب ميوزك بريميوم حيث يمكن للمستخدمين الحصول على تجربة غير محدود وخالية من الإعلانات في منصة تحوي أكثر من 80 مليون أغنية بالإضافة إلى العروض الحية والأغلفة والريمكس.

تفاصيل توافر المنتج

• يأتي هاتف شاومي 12 برو بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر تجزئة يبلغ 3799 درهمًا إماراتيًا.

• يأتي هاتف شاومي 12 بنوعين مختلفين، 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، ويبدأ سعر التجزئة من 2999 درهمًا إماراتيًا.

• كلاهما متاح في جميع قنوات البيع بالتجزئة الرسمية ومنصات التجارة الإلكترونية.

• اعتبارًا من 31 مارس، يمكن للعملاء الذين يشترون سلسلة شاومي 12 هذا العام الاستفادة من الحماية ضد تلف الشاشة لمدة ستة أشهر، واشتراك على يوتيوب بريميوم لمدة شهرين، وضمان لمدة عامين، في حين أن أولئك الذين سيطلبون مسبقًا في الفترة ما بين 23 مارس حتى 30 مارس يمكنهم الاستفادة مما ورد أعلاه بالإضافة إلى شاومي سمارت أيرفراير سعة 3.5 لتر.

¹ البيانات من 2022 شركة كوالكوم تكنولوجيز.

² مصدر البيانات من مختبرات شاومي.

³ وزن المنتج والمواصفات ذات الصلة هي قيم نظرية فقط. قد تختلف القياسات الفعلية بين المنتجات الفردية. تخضع جميع المواصفات للمنتج الفعلي.

⁴ قد يختلف التوفر حسب المنطقة. المستخدمون الجدد فقط. تطبق الشروط. طريقة الدفع المطلوبة. يمكنك الإلغاء في أي وقت.

نبذه عن شركة شاومي

تأسست مؤسسة شاومي في أبريل 2010 وتم إدراجها في سوق بورصة هونج كونج في 9 يوليو 2018 ويشار إليها بإختصار (1810.HK). شاومي هي شركة إلكترونيات استهلاكية وتصنيع ذكية بها هواتف وأجهزة ذكية متصلة بتقنية إنترنت الأشياء في جوهرها.

احتضانًا لرؤيتنا المتمثلة في "تكوين صداقات مع المستخدمين لتكون الشركة المفضلة في قلوب المستخدمين"، تسعى شاومي باستمرار إلى تحقيق الابتكارات وتجربة مستخدم عالية الجودة وكفاءة تشغيلية. تصنع الشركة بلا كلل منتجات مذهلة وبأسعار في متناول الجميع بهدف منح المستهلكين في العالم الفرصة للاستمتاع بحياة أفضل من خلال التكنولوجيا المبتكرة.

شاومي هي إحدى شركات الهواتف الذكية الرائدة في العالم. احتلت حصة الشركة في السوق من حيث شحنات الهواتف الذكية المرتبة الثالثة عالميًا في الربع الثالث من عام 2021. كما أنشأت الشركة أيضًا منصة AIoT (AI + IoT) الرائدة عالميًا للمستهلكين، حيث تم توصيل أكثر من 400 مليون جهاز ذكي بمنصتها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021، باستثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. منتجات شاومي موجودة في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم. في أغسطس 2021، دخلت الشركة قائمة فورتشن جلوبال 500 للمرة الثالثة، حيث احتلت المرتبة 338، بزيادة 84 مكانًا مقارنة بعام 2020.

شاومي هي أحد مكونات مؤشر هانغ سنغ، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية، ومؤشر هانغ سنغ لتكنولوجيا المعلومات، ومؤشر هانغ سنغ الصين 50.