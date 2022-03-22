خاصية جديدة يوفرها «غوغل» لمستخدمي هواتف «أندرويد»

المصدر: موقع الامارات اليوم

سمحت شركة «غوغل» بإزالة سجلات البحث لآخر 15 دقيقة على تطبيقها، في الهواتف التي تعمل بنظام «أندوريد»، لكن لن يتم تفعيلها قريبا على أجهزة سطح المكتب.

وقال المتحدث باسم «غوغل»، نيد أدريانس: «نعمل حاليا على طرح هذه الميزة على تطبيق غوغل لنظام التشغيل أندرويد ونتوقع أن تكون متاحة لجميع مستخدمي التطبيق في الأسابيع القليلة المقبلة... نحن مستمرون في استكشاف طرق لإحضار هذه الميزة المفيدة إلى الأنظمة الأخرى». بحسب موقع «ذا فيرج»

ويمكن للمستخدمين معرفة ما إذا كانت هذه الميزة تعمل في هواتفهم، بفتح تطبيق غوغل، والنقر على صورة الملف الشخصي، والبحث عن خيار «حذف آخر 15 دقيقة».

وكانت غوغل أتاحت الخدمة في تطبيقاتها على أجهزة iOS في يوليو الماضي، وأعلنت نيتها إتاحتها لمستخدمي «أندرويد» بنهاية 2021.