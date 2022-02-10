«سامسونغ» تنهي مسيرة «نوت» بجهاز جديد بمواصفات خارقة

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أنهت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية مسيرة هاتفها الذكي الشهير «نوت»، وكشفت عن جهاز جديد بميزات مشابهة، وهو «أس 22 ألترا»، وفقا لموقع «سي أن أن بيزنس».

وكشفت سامسونغ إلكترونيكس النقاب عن أحدث إصدارتها من الهواتف الذكية الرائدة غلاكسي إس الأربعاء، والذي يتميز بتحسين في وظائف الكاميرا ومعالج أسرع، وتأمل في أن ينعش ذلك مبيعاتها بعد عامين من انخفاضها.

وستنافس سلسة إس 22 بشكل مباشر مع هاتف آيفون 13، الذي أطلقته أبل في سبتمبر الماضي.

وقالت سامسونغ إن كاميرا هواتف إس 22 تقدم صورا أكثر وضوحا في الإضاءة المنخفضة ولقطات ليلية أوضح، بالإضافة إلى تحديد تلقائي يمكنه تحديد ما يصل إلى عشرة أشخاص، مما يضمن وجودهم جميعا في الصورة بوضوح، وذلك في مسعى لجذب المستهلكين المهتمين بجودة الفيديو والصور.

ويأتي أغلى إصدار، وهو إس 22 ألترا، مزودا بقلم، وهذا أحد مميزات غلاكسي نوت ذو الشاشة الكبيرة من سامسونغ والذي يعتقد العديد من المعجبين والمحللين أنه متوقف حاليا.

وقالت سامسونغ إنه من المقرر إتاحة إس 22 ألترا وإس22 بلاس وإس 22 على نطاق واسع اعتبارا من 25 فبراير.

ويذكر أن هذه الهواتف الجديدة «أكثر صداقة للبيئة أيضا»، لأنها تحتوي على قطع مصنوعة من «البلاستيك الموجود بالمحيطات والمعاد تدويره».

ويقول الموقع إن «النجم» الجديد «أس 22 ألترا» الذي يبدو «مألوفا بعض الشيء» للأشخاص الذين يمتلكون أجهزة نوت، وهو يصنف ضمن فئة «فابلت» (phablet)، أي أنه مزود بشاشة مقاسها مقارب لتلك الموجودة في الأجهزة اللوحية «تابليت» (tablet).

وتم تزويد الهاتف الذكي الجديد بشاشة مقاس 6.8 بوصة (إنش)، وبقلم «أس بين» (S Pen)، الذي لاقى استحسان الكثير من «المحترفين والمبدعين»، وتصميمه مشابه لجهاز نوت، ويهدف لـ«جذب الأشخاص الذين يريدون جهازا واحدا لاستخدامات شخصية ومهنية متعددة»، وفقا للموقع.