أفضل الهواتف التي يمكنك شراؤها اليوم في الإمارات ولماذا يجب عليك اختيار هاتفي HUAWEI P50 Pro و HUAWEI P50 Pocket

المصدر: مادة إعلانية

الهواتف الذكية هي النافذة الأساسية لكل شخص على العالم الأوسع عبر الإنترنت، وجهاز اتصال رئيسي ورفيق دائم، مما يساعدنا على العمل واللعب والتواصل في هذا العصر الرقمي وحتى الاسترخاء. هذا لأن أفضل الهواتف الذكية اليوم هي أكثر بكثير من مجرد هواتف - فهي تأتي مع أحدث الكاميرات، والتصميمات الأكثر أناقة، والبطاريات الضخمة التي يمكنها مواكبة أسلوب حياتنا المحموم، وسرعات الشحن الفائقة، ومكتبات الموسيقى، وأكثر بكثير. بالإضافة إلى ذلك، قم بتثبيت التطبيقات المناسبة على هاتفك بالإضافة إلى الملحقات المناسبة وهناك حجة مقنعة أنك لست بحاجة إلى أي تقنية أخرى، حيث أن معظم الناس في الوقت الحاضر يستخدمون هواتفهم كجهاز أساسي في حياتهم اليومية.

مع وضع ذلك في الاعتبار، أعلنت هواوي مؤخرًا عن إطلاق ليس هاتفًا واحدًا، بل هاتفين رائدين جديدين: هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد وهاتف HUAWEI P50 Pocket.

بينما يعود هاتف HUAWEI P50 Pro إلى الفلسفات التي تكمن في قلب التصوير الفوتوغرافي المتطور، مع كاميرا True-Form Dual-Matrix التي تجدد تجربة الكاميرا من الرأس إلى القدمين، بالإضافة إلى تصميم أنيق تصوره الكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة، وبطارية كبيرة تدعم الشحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط سلكيًا وبقوة 50 واط لاسلكيًا، وما إلى ذلك، فإن هاتف HUAWEI P50 Pocket الأخير يجلب الموضة والجمال والابتكارات التقنية المذهلة، مما يضع معيارًا جديدًا للتصميم الصناعي للهواتف الذكية. تضافرت جهود هواوي مع مصممة الأزياء الراقية، إيريس فان هيربن، في تعاون عبر الصناعة لإنشاء هاتف HUAWEI P50 Pocket Edition. النسخة المميزة أحدث هاتف ذكي رائد يأخذ HUAWEI IMAGETM إلى آفاق جديدة مع محرك الصور HUAWEI XD Fusion Pro المحسّن، والذي يدعم الآن تقنية Ultra Spectrum Image. تشهد تجربة المستخدم الإجمالية تحسينات كبيرة، حيث تقدم الشاشة الرئيسية شاشة عرض كبيرة وشاشة الغلاف تعرض طرقًا جديدة للمستهلكين للتفاعل مع الجهاز.

دعونا نلقي نظرة على ميزاتهم عن قرب وستفهم لماذا اخترنا هذين الهاتفين الرائدين من هواوي كخياراتنا المفضلة هذا العام الجديد في الامارات!

هاتف HUAWEI P50 Pro

كاميرا مصفوفة مزدوجة حقيقية - True-Form Dual-Matrix Camera

تشتمل كاميرا True-Form Dual-Matrix على مصفوفة الكاميرا الرئيسية القوية ومصفوفة SuperZoom. تم دمج الجهاز مع محرك صور HUAWEI XD Optics و HUAWEI XD Fusion Pro ، مما ينتج عنه صور عالية الدقة ذو إشراق أعلى، بالإضافة إلى التقاط مزيد من الضوء التي تنتج عن صور نظيفة بمزيد من التفاصيل. يوفر نظام تصفية الألوان الفائق الجديد مع محرك True-Chroma Image Engine وتقنية Super HDR تحسينات شاملة على التفاصيل والألوان والنطاق الديناميكي. تدعم كاميرا True-Form Dual-Matrix تسجيل الفيديو بدقة 4K على كل من الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يوفر لقطات واضحة من كل زاوية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المستخدمون يتطلعون إلى تصوير أشياء بعيدة، فيمكنهم استخدام عدسة زوم بيرسكوب التي تدعم نطاق تكبير أقصى يصل إلى 200 مرة.

كاميرا مزدوجة المصفوفة – Dual-Matrix Camera Design

تصميم هاتف HUAWEI P50 Pro من خارج هذا العالم. على عكس أي شيء آخر في السوق، فإن تصميم الكاميرا Dual-Matrix هو مزيج مثالي من الشكل والوظيفة. إعداد الحلقة المزدوجة لافت للنظر بصريًا ويمكن التعرف عليه على الفور. يستخدم هاتف HUAWEI P50 Pro شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد مع كاميرا ذات ثقب واحد. مع شاشة عالية الوضوح - HDR تدعم التدرج اللوني الكامل P3؛ التي توفر تجربة بصرية مذهلة لكل من الترفيه عن طريق الفيديو واللعب على حد سواء. تتميز الشاشة على هاتف HUAWEI P50 Pro بشاشة True-Chroma مقاس 6.6 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع معدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز. مع تصنيف IP68، يمكنك التأكد من أنك ستكون محميًا من العوامل الجوية أثناء التنقل.

بطارية كبيرة مع دعم الشحن فائق السلكي واللاسلكي من هواوي – HUAWEI SuperChargeTM

يحقق هاتف HUAWEI P50 Pro توازنًا مثاليًا بين عمر البطارية وسرعة الشحن السريع. إنه يشتمل على بطارية ضخمة تبلغ 4360 مللي أمبير في الساعة في جسمه النحيف، بينما يدعم أيضًا الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط والشحن اللاسلكي HUAWEI SuperCharge بقدرة 50 واط.

تجربة مستخدم خيالية وملهمة بفضل ميزات الجهاز الفائق

يعمل هاتف HUAWEI P50 Pro على واجهة المستخدم EMUI 12، والذي يوفر تجربة مستخدم مباشرة وسلسة وآمنة وموثوقة للعمل، أو الدراسة أو الألعاب أو الترفيه أو تحرير الفيديو. بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device، قامت هواوي بدمج أدوات مختلفة في قائمة لوحة التحكم (Device +) من خلال تمرير بسيط يمكن للمستخدمين استكشاف لوحة التحكم والوصول السريع إلى إعدادات تشغيل الصوت و Wi-Fi و Bluetooth، بالإضافة إلى جعلها أسهل في التحكم في أجهزة متعددة كما لو كانوا يتحكمون في جهاز واحد فقط.



مع نظام الملفات الموزعة، يمكن أن يعمل هاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

باستخدام هاتف HUAWEI P50 Pro، يمكن للمستخدمين أيضًا تحويل مكالمات ميزة MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision الذكي وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت. يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة شاشتهم بسهولة أثناء مقطع فيديو وحتى تحديد الأماكن الرئيسية لعرض الأفكار المهمة مباشرةً.

هاتف HUAWEI P50 Pocket

https://consumer.huawei.com/ae/offer/huawei-p50-pro/?utm_medium=press_release&utm_source=&utm_campaign=P50_Pro_Launch

تصميم رائع

يمكن طي هاتف HUAWEI P50 Pocket بسلاسة في جسم فائق النحافة وخفيف الوزن، مما يجعل حمله ممتعًا. غير مطوي، فهو يوفر شاشة كبيرة مسطحة بحجم 6.9 بوصة، شاشة 21: 9، التي يوفر تجربة غير عادية عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو الأفلام.

تتويجًا لسنوات من البحث والتطوير، يعد الجيل الجديد من المفصلات متعددة الأبعاد ترقية كاملة عن سابقتها، وتتميز بنصف قطر أقصر. إلى جانب تصميم الرفع متعدد الأبعاد الحصري، فإنه يسمح للهاتف بأن يكون أقل نحافة وينتج عن شاشة أكثر سلاسة عند فتحه. يأتي جهاز HUAWEI P50 Pocket بلونين حالمين: الأبيض - White والذهبي الفاخر - Premium Gold. ينبعث اللون الأبيض من تألق شبيه بالماس، في حين أن اللون الذهبي الممتاز يمثل ارتفاعاً في الفن. يلتقط الجزء الخلفي من الجهاز ظلال الأرض وملمسها، والتي تنبض بالحياة من خلال تصميم النحت الدقيق ثلاثي الأبعاد المتقدم، على النسخة البيضاء من الهاتف.

اختراق جديد لـ HUAWEI IMAGETM

يدعم هاتف HUAWEI P50 Pocket التكنولوجيا المبتكرة تمامًا بما في ذلك محرك الصور True-Chroma و HUAWEI XD Optics والمزيد. علاوة على ذلك، يأتي أيضًا مع نسخة محسنة ومعاد تصورها من HUAWEI XD Fusion Pro. مع ذلك كأساس، ابتكرت هواوي تقنية Ultra Spectrum Image Technology، مرة أخرى، لتضع معيارًا أعلى للصناعة.

تقدم HUAWEI XD Optics نهجًا جديدًا لمعالجة تحسين جودة الصورة. يحتوي هاتف HUAWEI P50 Pocket على كاميرا True-Chroma بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا Ultra Spectrum، مما يشكل وحدة الكاميرا الرئيسية، والتي يتم تعزيزها بمحرك الصور لإنتاج صور مع تحسين امتصاص الضوء والوضوح بشكل كبير.

يتميز هاتف HUAWEI P50 Pocket بخوارزميات صور سيلفي للكاميرا الخلفية ويستخدم مستشعر الكاميرا الكبير لتعزيز أداء الإضاءة المنخفضة، مما يسمح للهاتف الذكي القابل للطي بالاستفادة الكاملة من عامل الشكل وتمكين المستخدمين من التقاط صور سيلفي فائقة.

علاوة على ذلك، تتيح كاميرا Ultra Spectrum لهاتف HUAWEI P50 Pocket ميزة الكاميرا الجديدة تمامًا: التصوير الفوتوغرافي الفائق ذو الطيف الضوئي - Ultra Spectrum Fluorescence Photography. تفسر هذه الميزة الجماليات بطريقة جديدة تمامًا، مما يخلق شيئًا لا يمكن وصفه إلا على أنه اندماج بين الفن والفيزياء. أخيرًا، من خلال تطبيق Mirror، يمكن للمستخدمين استخدام ميزة الكشف عن واقي الشمس للتحقق مما إذا كانوا قد طبقوا واقيًا من الشمس بشكل متساوٍ. إذا كانوا يرغبون في التحقق من انتشار الكريم في مناطق أخرى، فيمكنهم النقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة لتمكين وضع Pro (MONO) لذلك.

تفاعلات مبتكرة لشاشة الغطاء الذكية

تدعم شاشة غطاء هاتف HUAWEI P50 Pocket عرض الإخطارات والجدول الزمني والتقويم والموسيقى والطقس والتحكم في الميزات الأخرى. تتوفر مجموعة من السمات النابضة بالحياة، بحيث يمكن للمستخدمين تخصيص تجربة تفاعل شاشة الغلاف الخاصة بهم. ينبث المحتوى والخدمات بسلاسة بين كلتا الشاشتين ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الكاميرا من شاشة الغطاء.

تجربة مستخدم ملهمة ورؤية

يعمل هاتف HUAWEI P50 Pocket أيضًا على واجهة المستخدم EMUI 12، والتي توفر تجربة مستخدم مباشرة وسلسة وآمنة وموثوقة للعمل أو الدراسة أو الاتصال عن بُعد أو الألعاب أو الترفيه أو تحرير الفيديو. بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device، يتميز هاتف HUAWEI P50 Pocket بنفس ميزات الجهاز الفائق الرائعة المدرجة في هاتف HUAWEI P50 Pro.

بطارية كبيرة مع شحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge:

يحتوي هاتف HUAWEI P50 Pocket على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة وتدعم ميزة الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط من أجل إعادة شحن عالية السرعة بدون مجهود.

من الواضح مما ذكرناه أعلاه أن كلا الهاتفين مهيأين بالفعل لإحداث ثورة في قطاع الهواتف الرائدة هذا العام ولهذا السبب كان علينا إدراجهما على أنهما الهواتف المفضلة لدينا لعام 2022!

https://consumer.huawei.com/ae/offer/huawei-p50-pocket/?utm_medium=press_release&utm_source=&utm_campaign=P50_Pocket_Launch