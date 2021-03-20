تقنية.. 5 نصائح لتوثيق حسابك على «سناب شات»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

حدد مختصون في مواقع التواصل الاجتماعي خمس نصائح تساعد الأفراد والشركات على توثيق حسابها بسرعة في موقع القصص المصورة «سناب شات»، وتتضمن ترسيخ اسم علامتك التجارية، الترويج لحسابك، الحصول على الكثير من المتابعين، المحتوى الإبداعي، واتباع شروط التوثيق.

وأكدوا أنه من المهم أن تبدأ بصنع اسم لنفسك أو لعلامتك التجارية، وذلك من خلال تواجدك على جميع منصات التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستغرام»، لذلك يجب عليك المباشرة في إنشاء حسابات على جميع المنصات وبالاسم نفسه والعمل عليها جميعاً في الوقت ذاته.

ولفتوا إلى أهميّة الانتشار الواسع والشهرة الكبيرة، ولكن هذا الانتشار والشهرة لن تأتي بسهولة، فيجب عليك أن تتحلى بالصبر وأن تعمل بجهد لنشر اسمك في عالم التواصل الاجتماعي، وجذب المزيد من المستخدمين، بالإضافة إلى ذلك يمكنك في بداية مشوارك الاستعانة بالأصدقاء لمشاركة حسابك الشخصي وصورك ومحتواك مع أصدقائهم وعائلاتهم.

وأشاروا إلى أنه كلما زادت شعبيتك وزاد عدد متابعيك، زادت فرصتك في توثيق حساب «سناب شات»، ذلك أن من شروط توثيق الحساب المعروفة والحصول على لقب Official Story هو تحقيق 50 ألف مشاهدة للقصص التي تنشرها. وهذا رقم كبير جداً، لذلك أنت بحاجة لتوسيع رقعة المتابعين وذلك من خلال نشر محتوى يلائم المجتمع، ويستهدف الشريحة العمرية للشباب بكونهم الشريحة الأكبر من المستخدمين.

ودعوا إلى الحرص على صناعة محتوى مميز تتفرد به عن بقية المستخدمين، وذلك لجذب المزيد من المشاهدين وصناعة اسم كبير لحسابك في عالم «سناب شات».

وبينوا أخيراً أنه من الشروط المهمة للتوثيق هو ضرورة وجود بريد إلكتروني مربوط بموقع رسمي أو موقع مؤسسة، كما أنه يجب أن تتعدى مشاهدات قصصك مليون مشاهدة على الأقل، كما أنه ينبغي عليك التراسل مع «سناب شات» وطلب التأكد من الحساب، حيث إن الرسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية وخالية من الأخطاء الإملائية والمهنية التي تضم طلباً للمصادقة.