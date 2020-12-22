إزالة أيقونة «Meet» في بريد «جيميل»

المصدر: الإمارات اليوم

تحاول «غوغل» تعزيز الخدمات التي تقدمها لمستخدمي تطبيقاتها بين حين وآخر عبر دمج الوظائف الخاصة بكل منها معاً، بحيث يمكن لمستخدم أي تطبيق الوصول إلى ميزات التطبيقات الأخرى بسهولة، ومن ذلك مثلاً إضافة أيقونة تطبيق Meet الخاصة بمكالمات الفيديو إلى بريد «جيميل» Gmail، إلا أن البعض رأى في هذه الإضافة إساءة إلى تصميم وشكل تطبيق «جيميل» للهواتف، لذلك يمكنك إزالة أيقونة تطبيق Meet من خلال فتح بريد «جيميل» على جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل «أندرويد» أو «آي أو إس».

انقر بعد ذلك فوق قائمة التنقل التي تبدو في شكل ثلاثة خطوط مستقيمة في أعلى يسار النافذة، ثم انقر داخل لوح القوائم، الذي ظهر في جانب الصفحة، فوق تبويب «الإعدادات» Settings.

توجه إلى عنوان بريدك الإلكتروني داخل النافذة التالية لتفتح الإعدادات الخاصة بحسابك على «غوغل» وانقر فوقه، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى القسم الذي يحمل عنوان: «Meet».

احذف علامة التأشير من المربع الصغير المجاور لخيار: «إظهار تبويب Meet لإجراء مكالمات الفيديو» Show The Meet Tab For Video Calling.

إذا كان لديك أكثر من عنوان بريد إلكتروني على Gmail، فسيكون عليك التوجه إلى الإعدادات الخاصة بكل عنوان على حدة، وتكرار الخطوات نفسها.