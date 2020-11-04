تسجيل الفيديوهات عبر Reels في «إنستغرام»

المصدر: الامارات اليوم

بدأ تطبيق «إنستغرام» إضافة ملمح جديد، أطلق عليه اسم Reels، في بعض مناطق العالم.

ويتتبع الملمح الجديد أسلوب تطبيق «Tik Tok» نفسه، في تقديم الفيديوهات القصيرة. ويسمح بأن تراوح هذه الفيديوهات بين ثانيتين و15 ثانية، مع السماح باستخدام الكثير من التأثيرات، واستخدام مكتبة الموسيقى الخاصة بـ«إنستغرام»، وتشارك الفيديوهات عبر المنصة، وعبر المنصات الأخرى. فإذا كنت ممن تم طُرح الملمح الجديد في مناطقهم، فاتبع الخطوات الآتية لإنشاء فيديو عبر ملمح Reels: افتح تطبيق «إنستغرام» على هاتفك، وانقر فوق أيقونة الكاميرا أعلى يسار الشاشة، ثم توجه إلى شريط الخيارات الموجود تحت زر التقاط الصورة، ثم انقر فوق زر Reels المجاور لزر Story، وبعد ذلك انقر فوق أزرار «الوقت» Time و«التأثيرات» Effects و«السرعة» Speed، في الجانب الأيسر من الشاشة لاختيار الإعدادات المناسبة للفيديو الذي تريد إنشاءه، ثم انقر فوق أيقونة «الصوت» Audio، التي تبدو في شكل نغمة موسيقية لاختيار الموسيقى من القائمة أو البحث عنها، وعندها مرر الشريط لاختيار جزء من الأغنية التي ترغب في استخدامها، ثم انقر فوق زر «تم» Done للعودة إلى نافذة التسجيل، وبعدها انقر فوق زر التقاط الصورة، وبعد ثلاث ثوانٍ سيبدأ تسجيل الفيديو.