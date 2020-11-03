تطبيق خاص بـ «طيران الإمارات» على هواتف «هواوي» و«هونر»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

كشفت شركة «هواوي» الصينية عن تطبيق ذكي يوفر وصولاً سهلاً إلى مجموعة من خدمات ووظائف البحث عن الرحلات الجوية، وحجز تذاكر الطيران، وإنجاز إجراءات السفر، واختيار المقعد والوجبة، إضافة إلى معلومات تسجيل الدخول إلى حساب «Skywards» الخاص بـ«شركة طيران الإمارات».

وأكد بيان أن المستهلكين في الإمارات سيتمكنون من تجربة مجموعة سمات جديدة خاصة بـ«طيران الإمارات»، يمكن تنزيلها مجاناً عبر تطبيق HUAWEI Themes، لافتاً إلى أن تلك السمات تتوافر على جميع أجهزة «هواوي» و«هونر»، وتعدّ جزءاً من مشروع تعاوني أوسع بين علامتي «طيران الإمارات» و«هواوي» التجاريتين، للترويج للتطبيق بين مستخدمي هواتف «هواوي» و«هونر»، وتوفير تجربة أكثر ملاءمة، ومكافأة للمسافرين مع تزايد السفر شيئاً فشيئاً في حقبة ما بعد جائحة «كورونا». وأشار البيان إلى أنه تم تنزيل التطبيق حتى اليوم أكثر من نصف مليون مرة من متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery.

وقال المدير العام لخدمات الهواتف المحمولة والخدمات السحابية للمستهلك لدى مجموعة «هواوي» لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا، آدم شياو: «نحن متحمسون جداً لتقديم مجموعة متنوعة من السمات المذهلة من مختلف أنحاء العالم لمستخدمي (هواوي) و(هونر)، التي تهدف إلى إلهام عشاق السفر التخطيط لرحلتهم المقبلة».