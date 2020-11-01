مطالبة الأصدقاء بمشاركة موقعهم عبر «سناب شات»

المصدر: الإمارات اليوم

يعدّ تطبيق «سناب شات» أحد أشهر التطبيقات الاجتماعية، لكنه يختلف عنها في بعض الملامح، ولعل من أبرزها ما يعرف بملمح خرائط «سناب شات» SnapMaps، حيث يمتلك التطبيق خرائطه الخاصة التي تظهر مكان المستخدمين باستخدام الرموز التعبيرية المطابقة لشخصياتهم Bitmoji. ويستطيع المستخدم أن يرى المكان الذي يوجد فيه الأصدقاء في اللحظة نفسها، كما يمكنه استخدام الملمح نفسه في تشارك موقعه معهم للعثور عليهم في الأماكن العامة والمراكز التجارية وما شابه، والاسترشاد في ذلك بالرمز التعبيري الخاص بهؤلاء الأصدقاء على الخريطة. فإذا أردت مطالبة أصدقائك بتشارك موقعهم معك عبر التطبيق، اتبع هذه الخطوات: تأكد أنك والصديق المرغوب ضمن قائمة الأصدقاء الخاصة بكما، وأن الصديق لم يقم بتفعيل وضع الشبح Ghost Mode من إعدادات المواقع.

وإذا كان صديقك يشارك موقعه بشكل عام، ففي هذه الحالة لن يكون بمقدوره تنفيذ طلبك. وبعدها افتح تطبيق «سناب شات» ثم انقر فوق تبويب: الدردشة Chat في نهاية الشاشة الرئيسة.

وحدد في النافذة التالية الصديق الذي تريد أن يتشارك معك موقعه وافتح محادثة معه. وستظهر أمامك شاشة جديدة، انقر داخلها فوق الرمز التعبيري الخاص بصديقك أو فوق اسمه في أعلى يسار الشاشة. وبعدها ستظهر أمامك صفحة الملف الشخصي الخاص بصديقك وبها الخيار الخاص بطلب الموقع Request Location، انقر فوقه. وسيصل إلى صديقك تنبيه بالطلب، وبمجرد أن يقبل طلبك تستطيع مشاهدة مكانه.