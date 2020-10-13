«ريلمي» تطلق رسمياً هاتفي «7» و«7 برو» في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت «ريلمي»، علامة الهاتف الذكي الأسرع شحناً في العالم، عن طرح هواتفها الذكية من السلسلة (7) رسمياً في أسواق دولة الإمارات. ويأتي الجهازان «7»، و«7 برو» بتصميم متميز ومزايا استثنائية، مع تركيز رئيس على تلبية احتياجات جيل الشباب والمهنيين. وصُممت المجموعة الجديدة باستخدام تكنولوجيا عصرية تجعل منها الهواتف الذكية الأسرع شحناً في العالم.

وقالت مديرة العلاقات العامة والاتصالات لدى «ريلمي» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، منى مصطفى: «يسعدنا أن نطرح في السوق الإماراتية الهاتفين الذكيين الأحدث لدينا، واللذين يتمتعان بإمكانات معالجة قوية، وتصاميم راقية وعصرية، وأسعار تنافسية. حيث يأتي كلا الجهازين ضمن السلسلة (7) بمواصفات استثنائية في ظل سعي (ريلمي) لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للشباب عبر خلق تجارب تصوير رائدة».

وأضافت: «تحرص (ريلمي) على توفير تجربة الاستخدام الأحدث من خلال السلسلة (7) ضمن تصاميم مذهلة ودمج التكنولوجيا الأكثر تطوراً لتزويد العملاء بتجربة واحد من أفضل الهواتف الذكية جودة في العالم. ويتمثل هدفنا بالمساهمة في تطوير نظام بيئي لإنترنت الأشياء (IoT) في دولة الإمارات، لنصبح بذلك شركة رائدة في مجال التكنولوجيات المتنامية».

وأشارت إلى أن «ريلمي» عملت على ترقية اختبارات الجودة لديها لتعزيز موثوقية الهواتف الذكية، بما يتيح لعملائنا اختبار متعة التكنولوجيا الحديثة والتصميم العصري بأسعار في متناول الجميع.

