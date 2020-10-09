حل مشكلات اختفاء الصوت في «آي فون»

المصدر: الامارات اليوم

يشكو بعض مستخدمي هواتف «آي فون» اختفاء الصوت أحياناً أثناء تحدثهم في الهاتف، أو ضعف جودة الصوت في مقاطع الفيديو والمواد الصوتية التي يقومون بتسجيلها، أو شكوى الطرف الآخر في المكالمات التي يجرونها من عدم سماعهم بوضوح.

وقد يظن المستخدم وقتها أن المشكلة تتعلق بـ«ميكروفون» الجهاز نفسه، فيقرر اصطحاب الهاتف لمتخصصي الأعطال.

والحقيقة أن الأمر قد لا يتعلق بمشكلة في «ميكروفون» الهاتف، وإنما بمشكلة متصلة بالبرامج أو الإعدادات.

فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» وعانيت هذه المشكلة، اتبع الخطوات التالية لعلاج مشكلة الصوت في الهاتف قبل أن تقرر التوجه به للتصليح: جرب فصل الأجهزة المتصلة بالجهاز عن طريق الـ«بلوتوث»، خصوصاً السماعات، فأحياناً تتصل هذه الأجهزة تلقائياً بالهاتف، لذا عندما يتلقى المستخدم اتصالاً يقوم الجهاز بإرسال الاتصال إلى الجهاز المتصل بالهاتف، ومن ثم لا يستطيع المستخدم الاستماع للصوت من الهاتف نفسه.

ويتكرر هذا الأمر عندما يتصل الهاتف بسماعات «بلوتوث» خارجية أو بنظام المعلومات والترفيه في السيارة، لذا قم بفصل الأجهزة المتصلة بالهاتف من خلال شبكة الـ«بلوتوث» يدوياً عبر مركز التحكم لتتجنب المشكلة، ثم تأكد من عدم وجود ما يغطي «ميكروفون» الهاتف، فأحياناً تكون أغطية أجهزة الهاتف غير مناسبة لها بشكل كامل فتخفي جزءاً من ثقوب «ميكروفون» الجهاز في الأسفل.

وإذا عانيت مشكلات الصوت في بعض تطبيقات مكالمات الفيديو، مثل تطبيق «سكايب» أو «واتس أب» أو «فيس تايم»، فغالباً تعود هذه المشكلة إلى أنك لم تفعّل أذون «الميكروفون» لهذه التطبيقات، لذا قم بتفعيلها من خلال تبويب «الخصوصية» Privacy في تطبيق «الإعدادات» Settings.