تجهيز الهاتف لتتبع بيانات FITBIT

المصدر: الإمارات اليوم

تعتبر أجهزة Fitbit من أهم الأجهزة الخاصة بتتبع الأنشطة الرياضية، حيث يلجأ إليها الكثير من المستخدمين لمساعدتهم في تحسين لياقتهم البدنية وزيادة أنشطتهم، والتمتع بنمط حياة صحي، يعتمد على النوم بشكل جيد، وتناول الأطعمة الصحية.

وتستطيع هذه الأجهزة قياس وتتبع بعض البيانات المهمة الخاصة بتحقيق هذه الأهداف، مثل قياس عدد الخطوات، ومعدل ضربات القلب، وغيرهما من المعايير الشخصية الضرورية للياقة البدنية.

غير أن بعض المستخدمين قد ينسى ارتداء هذه الأجهزة، قبل مغادرته منزله، ومن ثم ربما يفقد تتبع البيانات المهمة الخاصة بيومه.

لكن لا مشكلة إذ يمكنه تتبع هذه البيانات من خلال الهاتف، وهنا قد يكون الأمر ليس بدقة جهاز Fitbit نفسها، لكنه يفي بالغرض.

فإذا تعرضت لهذا الموقف، وأردت تفعيل عملية التتبع من خلال الهاتف، فيمكنك اتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق Fitbit على هاتفك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة زرقاء تضم مجموعة من النقاط البيضاء، ثم انقر فوق تبويب «الحساب» Account، ثم انقر فوق خيار «إعداد جهاز Fitbit جديد» Set Up A New Fitbit Device قرب نهاية الشاشة، وبعد ذلك انقر فوق خيار «التتبع من خلال الهاتف» Mobile Track، ثم اتبع التعليمات التي ستظهر على الشاشة.