إنشاء غرف «ماسنجر» عبر رسائل «إنستغرام»

المصدر: الامارات اليوم

أضاف تطبيق «إنستغرام» تحديثات جديدة يستطيع بمقتضاها المستخدمون إنشاء محادثات فيديو جماعية تضم حتى 50 شخصاً، بفضل التكامل بين التطبيق وملمح الغرف الذي تمت إضافته إلى تطبيق «فيس بوك ماسنجر».

وأعلنت منصة «فيس بوك» عن غرف الـ«ماسنجر» بديلاً لتطبيقات Zoom ومجموعات تطبيق Face time.

فإذا رغبت في إنشاء غرفة «ماسنجر» عبر الرسائل المباشرة على «إنستغرام»، اتبع ما يلي، علماً بأنك تحتاج إلى تثبيت تطبيق «فيس بوك ماسنجر» على جهازك، لأن «إنستغرام» سيحول اجتماع الفيديو إلى تطبيق «فيس بوك ماسنجر»: افتح تطبيق «إنستغرام» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به على شكل عدسة كاميرا، وانقر فوق أيقونة الطائرة الورقية في أعلى يمين الشاشة لتنتقل إلى شاشة الرسائل المباشرة، ثم انقر فوق أيقونة الكاميرا أعلى يمين الشاشة، وفوق خيار «إنشاء غرفة» Create a Room، ومن ثم انقر فوق خيار «إنشاء غرفة باسم» Create Room as في نهاية الشاشة، وبعدها انقر داخل المربعات الصغيرة المجاورة لأسماء الأشخاص الذين ترغب في دعوتهم لغرفتك، ثم فوق زر «الإرسال» Send، وانقر فوق خيار «الانضمام إلى الغرفة» Join Room داخل البطاقة التي ستظهر لبدء المحادثة، ثم فوق زر الموافقة في النافذة التالية لتترك «إنستغرام»، وتبدأ محادثة الفيديو للمجموعة عبر «فيس بوك ماسنجر»، أو انقر فوق خيار «إرسال رابط» Send Link لتتشارك رابط للغرفة مع الآخرين فيمكنهم الانضمام إليها، وانتظر حتى ينضم الآخرون إلى غرفتك.