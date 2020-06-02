تعديل الفيديوهات المعدّة بدقة 8K

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعد هاتف «غالاكسي إس 20» Galaxy S20 أول هاتف في العالم يسمح بالتقاط الفيديوهات بدقة 8K بفضل حساسات الكاميرا وشريحة «Snapdragon 865». وتتسم طريقة تصوير هذا النوع من الفيديوهات بالسهولة مثل غيرها من طرق تصوير الفيديو، غير أن الفيديو الناتج عنها قد يحتاج إلى إجراء بعض التعديلات عليه.

والحقيقة أن برنامج التحرير الافتراضي في هواتف «سامسونغ» يسمح للمستخدم بتعديل هذه الفيديوهات بسهولة من واجهة تطبيق الكاميرا نفسه. لذلك، اذا كنت من مستخدمي هذا النوع من الهواتف، فإنه يمكنك تعديل فيديو تم التقاطه بدقة 8K video من خلال فتح تطبيق الكاميرا عبر الهاتف، ثم اختر قائمة الفيديو من نافذة معاينة الوسائط على اليسار.

انقر فوق زر: «التحرير» Edit الذي يبدو في شكل قلم، ثم انقر فوق زر: «السماح» Allow ذي اللون الأزرق في نهاية الشاشة، لتسمح لمحرر الفيديو بالدخول إلى قسم التخزين في الهاتف.

تستطيع الآن إجراء التعديلات المطلوبة من واجهة تحرير الفيديو، ومن ذلك إضافة نص أو تقصير طول الفيديو، أو تضمين بعض الرسوم التعبيرية به. كما يمكنك استخدام المرشحات والتأثيرات، مع ملاحظة أن إضافة الرموز التعبيرية أو النصوص تعني تحويل جودة الفيديو إلى دقة 4K.