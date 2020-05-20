الاطلاع على الصور والفيديوهات المخفية في «آي فون»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قد تفرض الظروف على المستخدم تبادل هاتفه مع الآخرين، لمشاهدة صورة معينة، أو إجراء مكالمة، أو ما شابه.

لكن هذا الأمر ربما يغري المتطفلين بمشاهدة الصور والفيديوهات الشخصية التي لا يخلو منها هاتف. لذا يقوم البعض تحرزاً باستخدام ملمح إخفاء الصور والفيديوهات، الذي تتيحه الهواتف الحديثة، ومنها هواتف «آي فون».

لكن أحياناً قد يرغب المستخدم في مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو التي سبق له إخفاؤها لأي سبب، غير أنه لا يعرف كيفية الوصول إليها. لذا إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون»، وأردت الاطلاع على الصور والفيديوهات التي قمت بإخفائها، فاتبع الخطوات التالية: افتح «تطبيق الصور» Photos app الذي تبدو الأيقونة الخاصة به على شكل زهرة ملونة، وانقر فوق تبويب «الألبومات» Albums في نهاية الجانب الأيمن من النافذة، ثم مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «الألبومات الأخرى» Other Albums قرب نهاية النافذة، ثم انقر تحت القسم السابق فوق خيار «المحتوى المخفي» Hidden وتبدو الأيقونة الخاصة به على شكل عين فوقها شرطة مائلة، بموجب ذلك ستشاهد الصور ومقاطع الفيديو التي أخفيتها.