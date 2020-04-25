الحذف التلقائي للرسائل المخزنة في «آي فون»

المصدر: الامارات اليوم

تتسم هواتف «آي فون» بمساحة تخزين محدودة تمتلئ بسرعة بملفات الصور ومقاطع الفيديو، ما يقلل من قدرات الجهاز، ويعوق تنزيل المستخدم للتطبيقات الجديدة. ويفرض هذا الأمر على المستخدم التخلص من المحتوى الذي لم يعد بحاجة إليه أولاً بأول، ومن ذلك مثلاً المحتوى الخاص بالرسائل النصية، إذ يجب على المستخدم حذف الرسائل المخزنة بانتظام، وهو أمر قد يغفل عنه، إلا أن نظام التشغيل «آي أو إس» يسمح بالحذف التلقائي لهذه الرسائل بسهولة، وذلك من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

مرر داخل نافذة «الإعدادات»، ثم انقر فوق: «الرسائل» Messages وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل فقاعة بيضاء فوق خلفية خضراء.

مرر مجدداً داخل النافذة التالية، حتى تصل إلى خيار: «الاحتفاظ بالرسائل» Keep Messages وانقر فوقه، وهنا ستظهر أمامك نافة جديدة تضم خيارات عدة.

ضع علامة التأشير بجوار خيار: «ثلاثين يوماً» 30 days، ليتم الحذف التلقائي للرسائل بعد مرور شهر على تبادلها، علماً بأنه يمكنك إطالة فترة الاحتفاظ بهذه الرسائل لمدة عام لو فضلت ذلك.