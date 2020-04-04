حذف النسخة الاحتياطية القديمة لـ«آي فون» في Catalina

المصدر: الامارات اليوم

تطرح شركة أبل الأميركية، دوماً، إصدارات سنوية جديدة من نظام تشغيل «ماك» لتتوافق مع التقنيات التي ظهرت، وللتغلب على المشكلات التي واجهت مستخدمي الإصدارات السابقة. إلا أنه قد يترتب على التحديثات إلغاء بعض الوظائف التي اعتاد المستخدم عليها، ما يسبب إزعاجاً للبعض. ومن ذلك مثلاً حرمان مستخدمي تطبيق «آي تيونز» في نظام تشغيل macOS Catalina من التخلص من النسخ الاحتياطية القديمة لمحتويات جهاز «آي فون»، وهو ما يعوقه عن إنشاء نسخة جديدة من المحتويات المحدثة.

والواقع أن هذه الفرصة لاتزال موجودة، غير أن طريقة إتمام الأمر اختلفت عن ذي قبل، لذلك، إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل macOS Catalina، فإنه يمكنك التخلص من النسخة الاحتياطية القديمة من محتويات جهاز «آي فون» المخزنة على جهاز «ماك»، من خلال توصيل جهاز «آي فون» بجهاز «ماك» عبر الكابل المخصص لهذا الغرض.

افتح تطبيق Finder الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نصفي وجه، أحدهما ينظر للأمام، والآخر ينظر للجانب الأيمن.

انقر فوق خيار: «إدارة النسخ الاحتياطية» Manage Backups تحت قسم: «النسخ الاحتياطي» Backups في منتصف النافذة، ثم اختر النسخة الاحتياطية التي ترغب في التخلص منها بالحذف.

انقر بعد ذلك فوق خيار: «حذف النسخة الاحتياطية» Delete Backup في نهاية الجانب الأيسر من النافذة، ثم فوق زر: «موافقة» Ok.

وأخيراً، أكد قرارك بالحذف، بالنقر فوق زر Delete في النافذة التالية.