استخدام ملمح التصوير المؤجل في «آي فون 11»

المصدر: الامارات اليوم

أضافت شركة «أبل» مجموعة من الملامح المتميزة إلى تطبيق الكاميرا الخاص بهواتف «آي فون 11»، ومن ذلك مثلاً إمكانية تفعيل الوضع الليلي في تطبيق الكاميرا، والتقاط مقاطع الفيديو بشكل سريع دون الاضطرار إلى تغيير وضع الصور العادية، فضلاً عن استخدام عدسة الكاميرا شديدة الاتساع، وتغيير واجهة المستخدم، غير أن هذا التغيير غطّى على بعض الملامح التي اعتاد المستخدمون الوصول إليها باتباع إجراءات معينة، كضبط الكاميرا للتصوير بعد مرور فترة زمنية معينة، ومع ذلك إذا كنت من مستخدمي أيّ من هواتف «آي فون 11»، فلايزال بإمكانك استخدام ملمح التصوير المؤجل أو المرتبط بوقت معين باتباع ما يلي: انقر «تطبيق الكاميرا» Camera App في هاتفك لفتحه، ثم انقر الأيقونة التي تبدو في شكل مثلث من دون قاعدة في أعلى الشاشة، أو مرر للأعلى عند فتح نافذة عدسة الكاميرا ليظهر أمامك شريط أدوات الكاميرا فوق زر التقاط الصور مباشرة، ومن ثم انقر أيقونة المؤقت التي تبدو في شكل ساعة حائط، لتختار أحد الخيارين المتاحين للانتظار وهما ثلاث ثوان أو 10 ثوان، وبعدها ستشاهد الاختيار الذي فضلته في أعلى يمين الشاشة، وفي نهاية الجانب الأيمن في الوضع الأفقي، ثم انقر زر «التقاط الصورة» Shutter Button أو فوق «زر التحكم في الصوت» Volume Button ليبدأ المؤقت بالعمل.