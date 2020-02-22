إزالة البطاقات المنتهية في «محفظة أبل»

المصدر: الامارات اليوم

يحتوي تطبيق «محفظة أبل» Apple Wallet عادة على بطاقات الصعود إلى الطائرة وكوبونات المتاجر وبطاقات الدفع والتذاكر. ومع الوقت قد ينتهي تاريخ استخدام هذه البطاقات، الأمر الذي يستدعي إزالتها من التطبيق للاحتفاظ بالمحتويات منظمة، ومن ثم تسهيل استخدامه. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق «محفظة أبل»، فإنه يمكنك حذف بعض البطاقات لتسهيل الاستخدام، من خلال فتح التطبيق أولاً على هاتف «آي فون»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل محفظة تضم مجموعة من البطاقات.

انقر فوق بطاقة الدفع، أو بطاقة المرور التي ترغب في حذفها، ثم توجه إلى أعلى يمين الشاشة، وانقر فوق أيقونة «مزيد» التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية متجاورة.

انقر بعد ذلك فوق زر «حذف بطاقة الصعود على الطائرة» Remove Pass الذي سيظهر أمامك في نهاية النافذة الجديدة، إذا كنت ترغب في حذف بطاقة المرور.

أما إذا كنت ترغب في حذف إحدى بطاقات الدفع، فمرر إلى الأسفل من نهاية الشاشة، ثم انقر فوق خيار «إزالة هذه البطاقة» Remove This. ويمكنك تكرار الخطوات نفسها مع كل بطاقة ترغب في حذفها.

وفي حال رغبت في تغيير مكان إحدى البطاقات، فانقر فوقه مع التثبيت ثم اسحبه للمكان الذي تريده.