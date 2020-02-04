إزالة جهات اتصال من قائمة الحظر في FaceTime

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتيح تطبيق FaceTime على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» الاتصال بالعائلة والأصدقاء في كل مكان بالعالم، سواء في شكل اتصالات صوتية أو عبر مكالمات الفيديو. لكن قد يضطر المستخدم أحياناً إلى حظر بعض المتصلين به من خلال التطبيق بسبب الإزعاج الدائم الذي لا يحترم احتياجه لبعض المساحة الشخصية أو بسبب الخلافات. غير أن تغير الظروف لاحقاً قد يقتضي إلغاء هذا الحظر وإعادة الشخص إلى قائمة جهات الاتصال بالتطبيق. فإذا تعرضت لهذا الموقف وكنت من مستخدمي التطبيق اتبع ما يلي لإخراج من تريد من قائمة جهات الاتصال المحظورة: انقر تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تطبيق FaceTime وانقر فوقه، ومن ثم انقر داخل النافذة التالية فوق تبويب «المكالمات» Calls، وانقر فوق خيار «جهات الاتصال المحظورة» Blocked Contacts قرب نهاية النافذة، لتظهر أمامك قائمة بالأرقام المحظورة، وبعد استعراض ما ترغبه منها، انقر خيار «تحرير» Edit لتزيل الرقم من هذه القائمة، أو انقر فوق خيار «إضافة رقم جديد» Add New في الأسفل لتضيف رقماً جديداً إلى قائمة الحظر.