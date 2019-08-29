"ديزر" تتجه إلى "الوضع الداكن" لمستخدمي نظام التشغيل "iOS"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد تقديم خيار تفعيل "الوضع الداكن" لمستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" الشهر الماضي، أعلنت "ديزر" (Deezer)، المنصة المتخصصة عالمياً لخدمة البث الموسيقي، اليوم، عن إتاحة هذه الخاصية الجديدة لمستخدمي نظام التشغيل "iOS" أو عبر تطبيق "ديزر" على جهاز الكمبيوتر. تتيح الميزة الأكثر رواجاً حول العالم للمستخدمين حرية الانتقال من مشغل الموسيقى بالخلفية العادية إلى الخلفية الداكنة.

ونظراً لأن مستخدمي "ديزر" يستمعون إلى الموسيقى لمدة 30 دقيقة في المتوسط في كل ليلة، فإن خاصية "الوضع الداكن" الجديدة يمكن تفعيلها بسهولة من خلال خيارات ضبط الشاشة لتتناسب مع تفضيلات كل مستخدم على حدة. ويوفر هذا الوضع للمستخدمين عدداً من الفوائد، بما في ذلك تقليل الإجهاد الرقمي للعين في الإضاءة الضعيفة وإمكانية قراءة النصوص بشكل اسهل.

وبينما يمكن أن يكون "الوضع الداكن" مفيداً في المساء، إلا أن بعض المستخدمين قد يفضلون وجود خلفية داكنة خلال ساعات النهار لتعزيز تجربة القراءة أو تمكينهم من الحصول على نوم أفضل ليلاً.

كما يمكن لمستخدمي الوضع الجديد تخصيص تجربتهم المرئية عن طريق اختيار خلفية داكنة كلياً أو الاحتفاظ بالواجهة الملونة المتوفرة أيضاً في الوضع العادي. وسيلاحظ المستخدمون الذين يختارون الحفاظ على الخلفية النابضة بالحياة، أن اللون يتغير بشكل تفاعلي ليتناسب مع العمل الفني الخاص بكل أغنية يتم تشغيلها.

تجدر الإشارة إلى أن "الوضع الداكن" متوفر بدءاً من اليوم، ويمكن لمستخدمي تطبيق "ديزر المجاني" و"Deezer Premium" على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "iOS" وعلى موقع "ديزر" الإلكتروني تفعيله بخطوات بسيطة، وذلك بفتح إعدادات الحساب، شاشة العرض، واختيار "الوضع الداكن" (Dark Mode).