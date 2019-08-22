اطلاق تطبيق وايزر للمكالمات الصوتية والفيديو بالإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة وايزر عن إطلاق تطبيق المراسلة وايزر، وهو تطبيق مراسلة آمن يتيح للمستخدمين كسر حواجز الاتصال مع أي مستخدمين آخرين عبر أي شبكة أو بلد آخر من خلال الترجمة الذاتية ومكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية والرسائل والمحادثات الجماعية عالية الجودة وأكثر من ذلك، يضم تطبيق وايزر خدمات مشغلي شبكات الهاتف النقال المحلية بدولة الإمارات لتزويد مستخدميه من الأفراد والشركات بمجموعة متكاملة من أدوات الاتصال في مكان واحد. واستحوذ رائد الأعمال في دبي، بالفيندر سينغ ساهني، مؤسس ومالك مجموعة شركات آر إس جي على مجموعة وايزر بهدف زيادة تغلغل وايزر في سوق الإمارات وتسريع نموها على مستوى العالم.

ويُعد المترجم الذاتي الذي يقوم بترجمة رسائل المستخدم على الفور إلى 16 لغة لتسهيل الاتصال متعدد اللغات دون انقطاع، العرض الأكثر إثارة لتطبيق وايزر الجديد، حيث يشعر المستخدمون أنهم يتراسلون بنفس اللغة، ما يسد فجوة التواصل بين المستخدمين من لغات مختلفة. ومن المهم أن نلاحظ أن المترجم الذاتي هو أيضًا منتج خاص لمجموعة وايزر، وأن مطوري التطبيق على ثقة من أن هذه الخاصية ستسمح للأشخاص من مختلف البلدان بالتواصل مع بعضهم البعض دون عناء، بغض النظر عن لغتهم. يدعم التطبيق حاليا 16 لغة، تشمل العربية والفرنسية والصينية، ومن المخطط زيادة العدد الإجمالي للغات لتصل إلى 25 لغة بحلول نهاية عام 2020.

وقال بالفيندر سينغ ساهني، الشريك والمدير التنفيذي المشارك لمجموعة وايزر: "أرى أن هذه الفرصة ستكون محركا رئيسا في تقريب الأشخاص والشركات، كما أن هذا التطبيق من المتوقع أن يصبح أكثر وسائل الاتصال شعبية على مستوى العالم."

وأضاف أليبيك إساييف، مؤسس مجموعة وايزر ورئيس مجلس إدارتها: "نحن واثقون من أننا طورنا منتجًا واعداً ومتقدمًا تقنيًا، وسعداء بتقديم مثل هذا المنتج الديناميكي في دولة الإمارات، فضلًا عن ذلك، فإن اهتمام أحد كبار رواد الأعمال في سوق الإمارات العربية المتحدة مثل السيد/ بالفيندر سينغ ساهني (أبو صباح) بالمنتج يدل على الإمكانات العالية للتطبيق، ليس فقط في المنطقة ولكن أيضًا على المستوى العالمي".

وبرنامج وايزر هو منتج دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعطي الأولوية للحفاظ على خصوصية وسلامة بيانات المستخدم من خلال ضمان مستوى محسّن من الأمان. إن كل ما يتعلق بالتطبيق، بما في ذلك النجمة الخاصة به والمترجم الذاتي هو منتج خاص لمجموعة وايزر، مما يضمن عدم مشاركة المعلومات الشخصية للمستخدمين مع أي كيانات تابعة لجهات خارجية. تُعد خاصية الأمان أحد المزايا الرئيسية للتطبيق وسط فضائح تسريب البيانات التي تم اكتشافها من أكبر الشركات. يتوفر وايزر بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يقتصر التطبيق على منطقة الخليج فقط، بل يمكن استخدامه من قبل المستخدمين من جميع أنحاء العالم. إن وايزر مدرج بالفعل على موقع دو الإلكتروني ومتاح للتحميل على متاجر تطبيقات الأندرويد وآي أو إس.