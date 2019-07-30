"ديزر" تقدم خيار الإضاءة الخافتة لمستخدمي "أندرويد"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم "ديزر" (Deezer)، المنصة الرائدة عالمياً لخدمة البث الموسيقي، لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد خيار تفعيل "الوضع الداكن" الجديد. تتيح الميزة الأكثر رواجا حول العالم للمستخدمين حرية الانتقال من مشغل الموسيقى بالخلفية العادية إلى الخلفية الرمادية الداكنة.

ونظراً لأن مستخدمي "ديزر" يستمعون إلى الموسيقى لمدة 30 دقيقة في المتوسط في كل ليلة، فإن خاصية "الوضع الداكن" الجديدة يمكن تفعيلها بسهولة من خلال خيارات ضبط الشاشة لتتناسب مع تفضيلات كل مستخدم على حدة. ويوفر هذا الوضع للمستخدمين عدداً من الفوائد، بما في ذلك تقليل إجهاد العين الرقمي في الإضاءة الضعيفة وإمكانية قراءة النصوص بشكل أكثر سهولة.

وبينما يمكن أن يكون "الوضع الداكن" مفيداً في المساء، إلا أن بعض المستخدمين قد يفضلون وجود خلفية داكنة خلال ساعات النهار لتعزيز تجربة القراءة أو تمكينهم من الحصول على نوم أفضل ليلاً.

كما يمكن لمستخدمي الوضع الجديد تخصيص تجربتهم المرئية عن طريق اختيار خلفية داكنة كلياً أو الاحتفاظ بالواجهة الملونة المتوفرة أيضاً في الوضع العادي. وسيلاحظ المستخدمون الذين يختارون الحفاظ على الخلفية النابضة بالحياة، أن اللون يتغير بشكل تفاعلي ليتناسب مع العمل الفني الخاص بكل أغنية يتم تشغيلها.

وقال ستيفان تويراسر، رئيس قسم المنتجات والنمو لشركة "ديزر": "لا يعد الوضع الداكن أحد أكثر المزايا المطلوبة من قبل مستخدمينا فقط، بل أنه أيضاً من تلك التي نشعر بالتشويق حيالها. وعلى الرغم من أننا نحب تطبيقنا الجديد الذي تمت إعادة تسميته، إلا أننا نتفهم أيضا أنه في بعض الحالات قد يكون من المفيد للمستخدمين التبديل بين الوضعين العادي والداكن. وسواء كنتم ترغبون في منع إجهاد العين أو فقط لأنه أسلوبكم المفضل، فإن الوضع الداكن من (ديزر) هو من الميزات المرحب بها لدى الجمهور".

تجدر الإشارة إلى أن "الوضع الداكن" متوفر بدءاً من اليوم، حيث يمكن لمستخدمي تطبيق "ديزر" المجاني و "Deezer Premium" على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" وعلى موقع "ديزر" الإلكتروني. وسيكون هذا الوضع متاحاً على نظام iOS وتطبيق "ديزر" على جهاز الكمبيوتر خلال الأسابيع المقبلة.

وبخطوات بسيطة، قوموا بفتح الإعدادات، شاشة العرض، واختيار "الوضع الداكن" (Dark Mode).