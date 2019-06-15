«هواوي» تعتزم إطلاق نظام تشغيل هواتف بديل عن «أندرويد»

المصدر: مكسيكو سيتي ــ رويترز والإمارات اليوم

قال نائب رئيس شركة «هواوي» الصينية للشؤون العامة والاتصالات، أندرو وليامسون، إن عملاق الاتصالات الصيني الآن بصدد عملية إطلاق نظام التشغيل الخاص به «هونغمنغ» ليحل محل نظام التشغيل الأميركي «أندرويد» من شركة «غوغل».

وأكد أن «هواوي» ستحاول «على الأرجح» إطلاق العلامة التجارية لنظام «هونغمنغ».

وتظهر بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) أن «هواوي» قدمت بالفعل طلباً لتسجيل العلامة التجارية لنظامها التشغيلي «هونغمنغ» في عدد من الدول.

وكانت وزارة التجارة الأميركية فرضت إجراءات تلزم الشركات الأميركية بالحصول على تصريح مسبق قبل توريد أي منتجات لشركة «هواوي» الصينية، وأعلنت شركة «غوغل» الأميركية، مطورة نظام التشغيل «أندرويد»، أن الشركة الصينية ستفقد إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام «أندرويد»، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات الشائعة على «أندرويد»، بما في ذلك: متجر «غوغل بلاي»، وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني «جيميل».

بدورها، أعلنت شركة «فيس بوك» الأميركية، أنها ستحرم شركة «هواوي» الصينية من تطبيقاتها الرائجة في مجال التواصل الاجتماعي، ما يزيد من عزلة المجموعة الصينية العملاقة للتكنولوجيا التي تعتبر واشنطن أنها تُشكل تهديداً للأمن القومي.

وأفادت «فيس بوك» بأنها اتّخذت الخطوة بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى «هواوي»، على خلفية القلق من أنها تتعاون مع الاستخبارات الصينية.

وقالت متحدّثة باسم موقع «فيس بوك» لوكالة «فرانس برس»: «ندرس القرار الأخير لوزارة التجارة والترخيص المؤقت، الذي صدر أخيراً ونتّخذ خطوات لضمان الامتثال له».