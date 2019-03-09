«بيزنس إنسايدر»: «آي فون» يسجل بيانات المستخدم وينقلها إلى قواعد بيانات «أبل»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

كشف تحليل حديث لخبراء ومحللين في مؤسسة «بيزنس إنسايدر» businessinsider.com حول الوظائف العاملة في هواتف «آي فون» وعلاقتها بالخصوصية، أن خاصية «خدمات الموقع» تسجل جميع تحركات مستخدم الهاتف وتنقلها تلقائياً وفورياً إلى قواعد بيانات «أبل»، وتشمل تحديد جميع المواقع التي يتحرك فيها المستخدم مثل المنزل، ومقر العمل، والمتاجر، وتسجيل مدة وعدد مرات ارتياده لهذه المواقع، فضلاً عن تسجيل سرعة السيارة أو المركبة التي يستقلها في التحرك، ومدة السير على الطرق وعدد مرات الوقوف، وينقل كل ذلك إلى قواعد بيانات «أبل» عبر بروتوكول مشفر يستفيد من كل أنواع الاتصالات التي يصادفها مثل شبكات «واي فاي» و«بلوتوث»، وأبراج شبكات الاتصالات المحمولة.

من جانبها، اعترفت شركة «أبل» الأميركية بوجود هذه الخاصية، ونشرت معلومات تفصيلية حولها على صفحة «الخصوصية وخدمات الموقع» support.apple.com/‏‏en-us/‏‏HT207056، مؤكدة أنها تتيح الخيار لكل مستخدم لكي يوقف هذه الخاصية إلى الأبد، أو يسمح بتشغيلها.

قائمة مفصّلة

ووفقاً لما كشفه التحليل، فإن هواتف «آي فون» تحتفظ بقائمة مفصلة لكل موقع توضع فيه، وتحسب عدد المرات التي يتكرّر وجودها في هذه المواقع، وتواريخ وتوقيتات وجودها بها، وتكمن الخاصية التي تقوم بذلك في عمق إعدادات «آي فون»، حيث يمكن للمستخدم مطالعة قائمة بالبيانات التفصيلية الخاصة بذلك، موضحاً فيها التوقيت بالساعة والثانية، والتاريخ باليوم والشهر والسنة، والموقع بتفاصيله، وتجميع للمواقع المحددة لعنوان واحد والمسارات عند مغادرتك هناك، وحتى الوقت الذي استغرقته للوصول إلى هناك، وبأي وسيلة نقل. وأكد التحليل أن «أبل» تشفر هذه البيانات وتخزنها على هاتفك، ثم تنقلها عبر بروتوكول اتصال مشفر إلى قواعد بيانات الشركة.

اعتراف «أبل»

وقالت «أبل» على صفحة «الخصوصية وخدمات الموقع» التابعة لموقعها الرسمي، إن خدمات الموقع تسمح لها ولتطبيقات ومواقع الويب التابعة لجهات خارجية، بجمع واستخدام المعلومات استناداً إلى الموقع الحالي لهواتف «آي فون» و«ساعة أبل» الخاص بك، وإرسالها بشكل دوري إلى نقاط اتصال «واي فاي» القريبة والأبراج الخلوية، في نموذج مجهول ومشفر إلى قواعد بيانات «أبل»، وتشمل هذه البيانات وفقاً للشركة:

حركة المرور: يرسل «آي فون» مواقع ومعلومات سرعة السفر بشكل دوري في نموذج مجهول الهوية ومشفر إلى «أبل»، لاستخدامه في زيادة قاعدة بيانات حركة المرور.

بيانات التطبيقات: يرسل «آي فون» بشكل دوري معلومات حول أين ومتى قمت بشراء أو استخدام التطبيقات الموجودة على هاتفك في نموذج مجهول ومشفّر إلى «أبل»، لتحسين قاعدة بيانات يمكن استخدامها لتقديم تطبيقات ذات صلة جغرافياً وغيرها منتجات وخدمات «أبل».

المواقع المهمة: يتابع «آي فون» الأماكن التي زرتها أخيراً، إضافة إلى عدد مرات زيارتك ومتى قمت بزيارتها، وذلك للتعرف إلى الأماكن المهمة لك، ويتم تشفير هذه البيانات وتخزينها على جهازك فقط، ولن تتم مشاركتها من دون موافقتك.

إعلانات «أبل»: يُرسل «آي فون» موقعك إلى «أبل»، بما في ذلك سرعة الانتقال والاتجاه، وذلك من أجل تزويدك بإعلانات ملائمة جغرافياً على خدمة «أبل نيوز»، ومن متجر «أب ستور»، وقد تستخدم «أبل» عنوان بروتوكول «آي بي» لاتصال الإنترنت الخاص بك لتقريب موقعك عن طريق مطابقته مع منطقة جغرافية.

تنبيهات موقع: يستخدم هاتف «آي فون» و«ساعة أبل» بيانات موقعك لتقديم تنبيهات ذات صلة بالجغرافيا، مثل التذكير بالاتصال بشخص ما عند الوصول إلى مكان معين، وموعد المغادرة لموعدك التالي، أو توصية التطبيق بناءً على مكان وجودك حالياً.

مشاركة الموقع: يتيح «آي فون» مشاركة موقعك الحالي مع الآخرين، على أساس مؤقت أو مستمر، من داخل تطبيقات معينة مثل تطبيق المراسلة، وتطبيق العثور على الأصدقاء.

مكالمات الطوارئ: عند إجراء مكالمة طوارئ، سيوفر «آي فون» بيانات إضافية عن الموقع من خلال خدمة بيانات الطوارئ المحسنة، حيثما تكون متاحة، ويرسل الموقع إلى جهات الاتصال الخاصة بك في حالات الطوارئ في نهاية المكالمة.

وأكدت «أبل» أنه من خلال تمكين خدمات الموقع للأجهزة الخاصة بك، فإنك توافق على نقل بيانات الموقع وجمعها وصيانتها ومعالجتها واستخدامها من قبل الشركة وشركائها ومرخصيها، لتوفير وتحسين حركة المرور على الطرق، وحركة المرور والمنتجات والخدمات القائمة على الموقع، وإذا لم توافق، فإنه يتم إيقاف كل هذه الخدمات بالكامل.

إيقاف خاصية «خدمات الموقع»

إذا كنت لا ترغب في أن يتتبعك «آي فون»، فإنه يمكنك إيقاف خاصية خدمات الموقع عبر الخطوات التالية:

1- توجه إلى «الإعدادات» وحدّد مكان علامة التبويب «الخصوصية»، واضغط مفتاح الخيار الأول «خدمات الموقع».

2- ستجد قائمة في كل تطبيق على هاتف «آي فون» الخاص بك، ونوع الوصول الذي يمتلكه كل شخص إلى بيانات موقعك. تخطى ذلك وانتقل إلى أسفل الصفحة، حيث ستجد «خدمات النظام».

3- ستجد قائمة كاملة بخدمات أبل المدمجة أو المضمنة داخل الهاتف التي منحتها حق الوصول إلى بيانات موقعك، وقد يكون أكثر شمولاً مما كنت تعرف، وتحتاج بعض هذه الخيارات إلى موقعك للاستخدام اليومي، مثل «العثور على جهاز آي فون» و«مشاركة الموقع»، إلا أن هناك علامة تبويب تسمى «مواقع مهمة»، في أسفل هذه القائمة، التي تتطلب كلمة المرور الخاصة بك، أو بصمة الإصبع، أو بصمة الوجه للوصول إليها.

4- بعد الوصول إلى «مواقع مهمة»، ستجد تاريخاً شاملاً عن مكان جهاز «آي فون» الخاص بك، ويتم فرز القائمة حسب المدينة، وتحت كل منها، يمكنك العثور على معلومات أكثر تحديداً مثل عناوين الأماكن التي زرتها، وعدد المرات التي زرتها فيها.

5- يمكنك اختيار أمر إيقاف تشغيل خاصية خدمات الموقع من هذه الصفحة، عن طريق تبديل الخيار في أعلى الصفحة، لكن قبل إيقاف التشغيل تماماً، لا تنس مسح السجل المحفوظ في هاتفك، وذلك من أمر «مسح التاريخ» الموجود أسفل القائمة.