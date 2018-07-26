%98 من المستخدمين يمنحون «ريلاكس ميلودي» أفضل درجة تقييم

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أظهر تحليل حديث أجري على أكثر من ثلاثة ملايين تطبيق تم نشرها على متجر «أبل» لتطبيقات الهواتف المحمولة «آب ستور» منذ إنشائه قبل 10 أعوام، فوز تطبيق «ريلاكس ميلودي» بدرجة أفضل تطبيق على الإطلاق في تاريخ المتجر، وهو تطبيق متخصص بتقديم النغمات والألحان الموسيقية التي تبعث على الراحة والاسترخاء، سواء عند النوم أو أثناء العمل أو لحظات التأمل، حيث منحه 98% من المستخدمين المستطلعة آراؤهم في التحليل، درجات تراوح بين أربع وخمس درجات على معيار التقييم الخاص بجودة التطبيق، فيما احتل تطبيق «كلاش أوف كلانس» المركز الأول كأكبر تطبيق يحقق أرباحاً، بينما تصدر تطبيق «فيس بوك» للمراسلة قائمة أوسع التطبيقات المجانية انتشاراً.

وأجرى التحليل شركة «سينسور تاور» المتخصصة في تحليلات تطبيقات «المحمول» بالتعاون مع شركة «أبل»، بمناسبة مرور 10 سنوات على قيام «أبل» بافتتاح وتشغيل «آب ستور» رسمياً في يوليو 2008.

وتضمن التحليل الذي نشرت نتائجه «سينسور تاور» على مدونتها، أخيراً، تصنيفاً لأفضل التطبيقات طبقاً لمعايير عدة، أبرزها معيار التقييم والجودة، المبني على عدد الدرجات أو النجمات التي منحها المستخدمون لكل تطبيق بعد مراجعته وتقييمه، فضلاً عن معيار العائدات التي يحققها التطبيق، ومعيار عدد التنزيلات والاستخدام.

الأفضل

وبحسب معيار التقييم، فقد خضعت له التطبيقات التي تتضمن أكثر من 100 ألف تعليق، حيث تم ترتيب التطبيقات وفق النسبة المئوية التي حصل عليها التطبيق من كل درجة أو نجمة من النجمات الخمس المخصصة للتقييم، وبناء على ذلك تم تكوين قائمة أفضل تطبيقات في تاريخ «آب أستور» تصدرها تطبيق «ريلاكس ميلودي» المجاني والمتخصص في تقديم الموسيقى الهادئة التي تبعث على الراحة والتأمل، إذ منحه 98% من المستخدمين متوسط درجات قدره 4.8 درجات من خمس هي الحد الأقصى للجودة ليأتي في المقدمة.

كما كان تطبيق «ماي فيتنس بال» المتخصص في مجال اللياقة البدنية، ضمن القائمة مع حصوله على تقييم 4.7 درجات، ويعرض مجاناً، إضافة إلى تطبيق «بيتزا دومينوز» المتخصص في طلب «البيتزا» عبر «المحمول»، ويعمل في السوق الأميركية، حيث حصل على تقدير 4.8 درجات.

ومن التطبيقات التي فضلها المستخدمون، تطبيق «فاندانجو» المتخصص في البحث عن توقيتات عرض أفلام السينما وشراء التذاكر، وحصل على 4.8 درجات، إلى جانب تطبيق «جروبون» الذي يساعد مستخدميه على تجميع الصفقات في مجال البيع والشراء، وحصل على 4.8 درجات.

الانتشار والاستخدام

كما تضمن التحليل قائمة التطبيقات المجانية، إذ تم رصد التطبيقات التي ظلت لأكثر عدد من الأيام على قمة التطبيقات في متجر «أبل» من حيث الانتشار والاستخدام، وفي هذا الصدد حقق تطبيق «فيس بوك» للمراسلة أطول وقت، حيث ظل على القمة 317 يوماً، منذ ظهوره في عام 2011. وكان واحداً من أربعة تطبيقات من خارج الألعاب التي تظل على القمة لهذا العدد من الأيام. وجاء معه تطبيق «سناب» لشركة «بيت موجي» الذي تربع على القمة لمدة 109 أيام، ثم لعبة «تريفيا كراك».

وبشكل عام حققت تطبيقات المراسلة المركز الأول في ما يتعلق بعدد الأيام التي احتلها على القمة، وكان من بينها تطبيق «واتس آب»، وتطبيق «إنستغرام»، إلى جانب تطبيق «فيس بوك» الأساسي نفسه.

العائدات والأرباح

ووفقاً لنتائج التحليل، فإن شركة «سوبر سيل» هي الشركة التي حققت أعلى معدل للعائدات والأرباح من وراء نشر تطبيقاتها وبرمجياتها المحمولة على «آب ستور»، حيث احتل تطبيقها الرئيس الذي يحمل اسم «كلاش أوف كلانس» القمة كأكبر تطبيق يحقق أرباحاً لمدة 805 أيام، متقدماً في ذلك على تطبيق «كاندي كراش سيجا» الذي تربع على قمة التطبيقات الأعلى تحقيقاً للأرباح لمدة 527 يوماً، منذ افتتاح «آب ستور» في عام 2008 وحتى الآن.

التطبيقات المدفوعة

بين تحليل شركة «سينسور تاور» المتخصصة في تحليلات تطبيقات «المحمول»، أن نتائج التطبيقات المدفوعة تدل على قوة التطبيقات القائمة على الاشتراكات، وأنها تمثل نموذج عمل ناجحاً وقادراً على الاستمرارية عبر «المحمول»، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بعض التطبيقات التي جاءت في قائمة الـ10 الأوائل في هذه القائمة كانت من تطبيقات الألعاب، إلا أنه ظهر بها تطبيقات من خارج الألعاب مثل «سبوتيفاي» و«نيتفليكس» وغيرهما.

• «كلاش أوف كلانس» الأفضل من حيث العائدات والأرباح.. و«فيس بوك» يتصدر التطبيقات المجانية.