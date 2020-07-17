ممارسة لعبة «Tic-Tac-Toe» مع «غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

لا يكتفي محرك بحث «غوغل» بتقديم الفائدة لمستخدميه عبر توصيلهم بما يحتاجون إليه من معلومات، لكنه أيضاً يستطيع تقديم الترفيه والتسلية لهم من داخل المحرك نفسه. وذلك عبر مجموعة من الألعاب البسيطة والأدوات سريعة الاستخدام التي يمكن للمستخدم الاستعانة بها أثناء لحظات البحث والتصفح عبر الـ«ويب». غير أن هذه الأدوات خفية ولا يعرف بوجودها الكثير من المستخدمين.

فإذا تملكك الفضول لممارسة إحدى تلك الألعاب، منها لعبة (Tic-Tac-Toe) الشهيرة، اتبع ما يلي: توجه إلى محرك «غوغل» البحثي واكتب داخل شريط البحث هذه الكلمات: (Tic-Tac-Toe) وانقر زر «الإدخال» Enter، لتجد أمامك على الفور مربعا أخضر يحتوي على مجموعة من الخطوط العرضية والطولية في نافذة صغيرة أسفل حقل البحث، وبعد ذلك اختر من أعلى النافذة الرمز الذي ترغب في اللعب به من بين الرمزين المتاحين: «X» و«O»، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة بجوار المستوى «المتوسط» Medium لتحدد مستوى الصعوبة الذي ترغبه في اللعبة من بين ثلاثة مستويات، ومن ثم انقر فوق خيار «اللعب مع صديق»Play Against A Friend داخل النافذة المنسدلة نفسها لتمارس اللعبة مع أحد الأصدقاء بدلاً من اللعب ضد «غوغل».

وانقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل دائرة يتفرع منها خطان ودائرتان لتشارك اللعبة مع الأصدقاء عبر «تويتر» أو «فيس بوك» أو البريد أو مشاركة الرابط فقط، ثم انقر فوق زر «إعادة اللعب» Restart Game أسفل النافذة الخضراء لتلعب من جديد.