«أمازون» تبث الموسيقى بجودة «إتش دي»

المصدر: سياتل - د.ب.أ

أعلنت شركة «أمازون» الأميركية عن بث الموسيقى بجودة فائقة عن طريق صيغ الصوتيات الخالية من الفقدان. وأكدت الشركة توافر ما يزيد على 50 مليون أغنية بجودة «إتش دي» HD وبدقة 16 بت، فضلاً عن توافر ملايين أخرى من الأغنيات بجودة Ultra-HD وبدقة 24 بت.

وتعمل خدمة بث الموسيقى من «أمازون» Music HD الجديدة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة وأجهزة Fire من «أمازون».

أما بالنسبة لأصحاب سماعات «إيكو» من «أمازون» Echo، وأجهزة بث الموسيقى من الشركات الأخرى، فإنه يتعين عليهم الاطلاع على صفحات الدعم والمساعدة على موقع «أمازون» للتعرف الى الأجهزة المتوافقة.

وأوضحت الشركة أن الكلفة العادية لخدمة بث Music HD تبلغ 13 دولاراً شهرياً (48 درهماً) للمشتركين في خدمة Prime أو 15 دولاراً شهرياً (55 درهماً) للأعضاء غير المشتركين.