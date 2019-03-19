«فالف» تُطلق خدمة بث جديدة للاستمتاع بالألعاب أثناء التجوال

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أعلنت شركة «فالف» الأميركية المشغلة لمنصة الألعاب Steam الشهيرة، أمس، عن تدشين خدمة بث جديدة للاستمتاع بالألعاب أثناء التجوال.

وأوضحت الشركة أن خدمة Steam Link Anywhere ستعمل على تحويل الحاسوب المنزلي إلى منصة ألعاب، وبعد ذلك يتم بث الألعاب على الهواتف الذكية أو أجهزة الـ«لاب توب»، مشيرة إلى أن الخدمة الجديدة لاتزال في مراحل الاختبار.

وأضافت إذا رغب المستخدم في تجريب الخدمة، فإنه يحتاج إلى الإصدار الحالي من برنامج Steam، لافتة إلى أن الأمر يلزمه أيضاً توافر «سرعة تحميل جيدة» للاتصال بالإنترنت، فضلاً عن ضرورة توافر «اتصال شبكة جيد» لجهاز الاستقبال. غير أن الشركة لم تحدد قيماً معينة لجودة اتصال الإنترنت، لكنها أشارت إلى أنه يتم استعمال الخدمة الجديدة حالياً مجاناً. ولكي يتم بث ألعاب الفيديو بسلاسة ودون تأخر على الأجهزة الأخرى، فإن الأمر يحتاج بوجه عام إلى اتصال إنترنت سريع، حتى إن الشركات المتخصصة في الألعاب تواجه حالياً صعوبات في بث الألعاب بالكامل على جميع الأجهزة.