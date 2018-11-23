شاشة جديدة لعشّاق الألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة AOC التايوانية، أمس، عن إطلاق شاشتها G2 Esports Signature Edition الجديدة لعشاق الألعاب، التي طورتها بالتعاون مع فريق G2 Esports.

وبينت الشركة أن الشاشة الجديدة، التي يبلغ سعرها 419 دولاراً، تعتمد على سلسلة شاشات الألعاب G90 من شركة AOC، فيما تشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة TN قياس 24.5 بوصة بتنسيق 16:9، وتعرض المحتويات بتقنية الدقة الفائقة الكاملة 1920 x 1080 بيكسل، مع دعم تقنية FreeSync.

وأضافت أن شاشة الألعاب الجديدة، تأتي دون حواف تقريباً، ويبلغ وزنها 5.43 كيلوغرامات، فضلاً عن أنها تمتاز بتصميم G2 eSports، مشيرة إلى أن عمر الشاشة الافتراضي يصل إلى 50 ألف ساعة تشغيل، كما أنها تتضمن العديد من منافذ التوصيل، مثل منفذ HDMI 1.4 و DisplayPort 1.2 و VGA وأربعة منافذ USB 3.0، بالإضافة إلى سماعة مدمجة.