شراكة استراتيجية لإطلاق برامج تدريبية أمنية في الإمارات

أعلنت مؤسسة كوربولجيا Corpolgia ، المتخصصة في مجال حوكمة الشركات والتميز التجاري والذراع الاستشاري لمجموعة لا ستيلا، عن مشروع استراتيجي مشترك مع مجموعة فورتي سيكيور Forte Secur Group ، وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم برامج تدريبية شاملة وعالية الجودة مصممة لتلبية متطلبات سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مهارات وكفاءات المتخصصين الأمنيين في جميع أنحاء المنطقة.

ونظرا لأن دولة الإمارات تشهد تطورا حضريا سريعا وتضع تركيزا متزايدا على السلامة والأمن، فإن الحاجة إلى حلول تدريب أمنية متقدمة لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ومن المقرر أن يعالج المشروع المشترك بين الشركتين تلك التحديات؛ وذلك من خلال إنشاء منهج دراسي يتناول المخاوف الأمنية الحالية والناشئة. ويشمل ذلك موضوعات مثل: تقييم المخاطر وإدارة الأزمات والأمن السيبراني وبروتوكولات الأمن المادي، المصممة لمساعدة أفراد الأمن على الاستجابة بفعالية لعددٍ من التهديدات المحتملة.

وسيركز التعاون على تطوير برامج تدريبية مخصصة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك الشركات والحكومة وقطاع الضيافة، وسوف يغطي كل برنامج مجموعة واسعة من المواضيع لضمان اكتساب المشاركين المهارات ذات الصلة والقابلة للتنفيذ للتنقل في المشهد الأمني، وتصميم برامج تلائم الاحتياجات المحددة لكل قطاع، بالإضافة إلى توفير المعرفة العملية العميقة التي يمكن تطبيقها عملياً بشكل فعال.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتطلع الطرفان إلى تقديم برنامج تدريبي هو الأول من نوعه للنساء في الأدوار الأمنية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركز هذه الدورة التدريبية المخصصة على مجالات رئيسية؛ أبرزها: عمليات الفحص الأمني في مختلف المرافق، ومهارات الاتصال الفعالة، والتعرف على التهديدات، وإجراءات الاستجابة للطوارئ، وتم تصميم البرنامج لتمكين النساء في مجال الأمن، وتزويدهن بالأدوات التي يحتجن إليها؛ للتفوق في الأدوار التي يهيمن عليها الرجال تقليديًا.

من جهته، قال المهندس راشد الحبسي، الشريك المؤسس لمؤسسة كوربولجيا: "نحن فخورون بالشراكة مع مجموعة فورتي سيكيور في هذه المبادرة الرائدة، ومع استمرار نمو دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للأعمال والسلامة والأمن، تتيح لنا هذه الشراكة تقديم تدريب عملي رفيع المستوى من شأنه أن يعود بالنفع المباشر على المهنيين والمؤسسات في مختلف القطاعات الرئيسية. هدفنا هو رفع معايير الأمن والمساهمة في بيئة أكثر مرونة وأمانًا للجميع."

بدورها، أضافت أليشيا فورتي، رئيسة مجموعة فورتي سيكيور، "يمثل هذا التعاون مع كوربولجيا حقبة جديدة في التدريب الأمني المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع المشهد المتطور باستمرار للتحديات الأمنية، ستضمن شراكتنا تزويد المتخصصين في مجال الأمن بالمهارات والمعرفة والشهادات اللازمة لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر. نحن متحمسون للعب دور رئيسي في بناء مستقبل آمن في المنطقة".