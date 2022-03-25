«تيك توك» تقرر ميزة «القصص» على طريقة «سناب شات»

المصدر: موقع الامارات اليوم

قررت منصة «تيك توك» الاستمرار في تجربة القصص على غرار قصص «سناب شات»، مع قيام الشركة بطرح الميزة إلى مجموعة أكبر من المستخدمين.

وأكدت المنصة سابقاً أن الميزة كانت قيد الاختبار في الصيف الماضي. وإذا كنت قد حصلت عليها، فإنه يتم استقبالك بلافتة جديدة عند تشغيل التطبيق تشجعك على إنشاء قصة. وفي بيان، أشارت المنصة إلى أنها توسع حالياً الاختبار التجريبي الذي يوفر لصنّاع المحتوى تنسيقات إضافية لإضفاء الحيوية على أفكارهم الإبداعية لمجتمع «تيك توك».

وتحتوي مقاطع الفيديو هذه على خيارات الإنشاء نفسها مثل مقاطع فيديو «تيك توك» العادية، ما يتيح لك الرد على التعليقات واستخدام المرشحات والمزيد بحسب «عكاظ».

وعلى عكس فيديو المنصة العادي، لن تظهر القصص مباشرة في حسابك أو خلاصتك، وتستمر لمدة 24 ساعة قبل أن يتم حذفها تلقائياً.

ويبدو أن طرح الميزة رسمياً لقاعدة مستخدمي المنصة بالكامل أصبحت مسألة وقت، نظراً لشعبية القصص في تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، والاختبارات المستمرة للمنصة.