التكنولوجيا تدعم تعافي قطاع الطيران من تداعيات «كوفيد-19»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت شركة «سيتا»، المزوّد المتخصص لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، تقريرها السنوي «رؤى سيتا لتكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي 2021»، الذي شارك فيه أكثر من 180 مسؤولاً في مجال تكنولوجيا المعلومات في المطارات وشركات الطيران من 45 دولة.

وأشار التقرير إلى زدياة اعتماد المطارات ورؤساء شؤون المعلومات في شركات الطيران على التكنولوجيا لدعم تعافي قطاع الطيران من تداعيات «كوفيد-19»، على الرغم من بقاء ميزانيات تكنولوجيا المعلومات على حالها في عام 2021. ويأتي الدعم لهذه الجهود بصورة زيادة في الإنفاق على حلول التحوّل الرقمي والاستدامة، بصفتها أولويات أساسية يجب تحقيقها بحلول عام 2024.

وبحسب التقرير، تتوقع شركات الطيران (84%)، والمطارات (81%) أن تتساوى نفقاتها لعام 2022 مع عام 2021 أو تتجاوزها، إذ تشهد خدمات أتمتة معاملات المسافرين زيادةً كبيرة في الميزانية، بعد أن اقتصر الاستثمار في هذه الخدمات بنسبة 56% على شركات الطيران، و67% على المطارات في عام 2021. وتؤكد هذه التوقعات تركيز شركات الطيران والمطارات على تنظيم رحلات أكثر سلاسة بالاعتماد على الخدمات الرقمية، بهدف زيادة ثقة المسافرين وضمان راحتهم.

وحدد التقرير آلية التحقق الرقمي من الشهادة الصحية للمسافر، بصفتها جانباً يحتاج إلى اهتمام عاجل، ولهذا تسعى شركات الطيران والمطارات إلى الاستثمار في التحوّل الرقمي لهذه العملية. وعمل 81% من موظفي شركات الطيران على التحقق يدوياً من الشهادات الصحية الورقية أو من النسخ الممسوحة رقمياً عنها خلال عام 2021. إلا أن شركات الطيران تسعى إلى أتمتة هذه العملية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إذ تخطّط 51% منها لتحويل العملية إلى تطبيق على الهاتف المحمول، و45% منها لتمكين التحقّق عن طريق الأكشاك.