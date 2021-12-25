«أنغامي» و«أمازون أليكسا» تتعاونان لتقديم تجربة تفاعلية جديدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «أنغامي»، منصة البث الموسيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خاصية جديدة عبر الخدمة الصوتية «أليكسا Alexa»، لتقدم للمستخدمين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تجربة مبتكرة ويسيرة عبر الأوامر الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية. وباعتبارها من أوائل شركاء Alexa skills في منطقة الشرق الأوسط، تهدف «أنغامي» إلى تقديم تجربة موسيقية يسيرة بلهجة عربية خليجية، لتجسد ثراء الثقافة العربية عبر تحسين تجربة المستخدمين. كما تتوافر الخاصية الجديدة عبر أمازون Alexa باللغة الإنجليزية.

وتقدم الخدمة الجديدة عبر «أليكسا» للمستخدمين في دولة الإمارات والسعودية تجربة تفاعلية محسنة تمكنهم من تشغيل الموسيقى التي تلائم أذواقهم، وتشغيل المدونات الصوتية المفضلة لديهم، والتحكم في ملايين الأغاني بكل بساطة عبر توجيه الأوامر الصوتية. ويمكن للمستخدمين أيضاً الاستماع إلى تلاوة القرآن بصوت قارئهم المفضل.