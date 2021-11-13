«هايسنس» تُطلق في الشرق الأوسط تلفازاً ليزرياً بـ100 بوصة

المصدر: دبي ■ د.ب.أ

أطلقت «شركة هايسنس الصينية» التلفاز الليزري «100L9G Trichroma» الجديد في الشرق الأوسط.

ويستعرض التلفاز الجديد معايير جديدة في تكنولوجيا شاشات العرض المستقبلية؛ إذ إنه مزود بتقنية الليزر الثلاثية، ليوفر صورة وألواناً وجودة فائقة الوضوح تشبه إلى حد كبير ما تراه العين البشرية، ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بصور نابضة بالحياة، وقريبة للواقع بسبب التدرج اللوني الأوسع والتحسينات، التي طرأت على محرك الليزر «Trichroma» الذي يسهم بشكل كبير في تقديم ألوان أكثر واقعية وطبيعية.

ويوفر التلفاز دقة تتجاوز نطاق ألوان «UHD 4K» القياسي بأكثر من 8 ملايين بيكسل، مانحاً تجربة مشاهدة لا تضاهى.

ووفرت الشركة المنتج الجديد بحجم 100 بوصة تلبيةً لاحتياجات المتعاملين ممن يبحثون عن الاستمتاع بتجربة مشاهدة تشبه إلى حد كبير حضور فيلم في السينما أمام الشاشة الضخمة.

كما تم تزويد التلفاز الجديد بميزة الإسقاط قصير المدى للغاية، وصورة ملونة بدقة 4K على شاشة بقياس 100 بوصة، مصمّمة للمشاهدة في جميع أنواع الإضاءة المتوافرة في أي غرفة في المنزل، مع صور عالية الجودة يمكن أيضاً مشاهدتها من مسافة قصيرة من التلفاز.

ويعد الطراز الجديد خياراً مميزاً لمن يبحث عن إنشاء مسرح منزلي للتمتع بتجربة جديدة مع أجهزة التلفاز الليزرية بدقة ألوان لا مثيل لها من مختلف الزوايا، ما يوجد صوراً قريبة من الواقع.

ويمتاز التلفاز بحساسات خاصة تعمل على إيقاف تشغيل مصدر ضوء الليزر عندما يقترب جسم متحرك أكثر من اللازم، ما يحمي العينين.

بدوره، يوفر نظام التشغيل المتطور «VIDAA» أكثر من 400 تطبيق ولعبة على أكبر شاشة في المنزل، إضافة إلى التطبيقات العالمية، مثل «فيديو أمازون برايم»، «يوتيوب»، «نيتفليكس»، «إن بي إيه»، فيديو «فيس بوك»، ومتجر أبل (قريباً).