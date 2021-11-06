«شوبيرت» تطلق خوذة بنظام اتصال وسماعات عالية الدقة

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أطلقت شركة «شوبيرت» الألمانية، الخوذة «C5» الجديدة المصنوعة من ألياف الزجاج، مع تعزيزات من ألياف الكربون.

وأفادت الشركة بأنه يمكن تجهيز الخوذة بنظام اتصال، في ما تم تثبيت الوحدة المركزية في الجزء الخلفي منها، ودمج الميكروفون في المقدمة، لافتة إلى أنه تم أيضاً دمج سماعات جديدة عالية الدقة في الخوذة.

وأوضحت الشركة أن الخوذة الجديدة تأتي بوزن يبلغ 1640 غراماً، وتتمتع بامتصاص جيد للصدمات. وتتوافر الخوذة بمقاسات تمتد من «XS» إلى «XXXL» بسعر يبدأ من 2670 درهماً.