«كوسبيت» تكشف عن ساعة ذكية مزودة بمعالجين

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أعلنت شركة «كوسبيت» الصينية عن إطلاق ساعتها الذكية «Optimus 2» الجديدة، التي تعتمد على نظام التشغيل «غوغل أندرويد 10.7».

وأوضحت الشركة أن ساعتها الجديدة مزودة بمعالج «Helio P22» ثماني النوى، ويعمل بسرعة تصل إلى 2.2 هرتز، مع معالج ثانٍ لتتبع الأنشطة الرياضية وتقنية «بلوتوث 5.0»، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة أربعة غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت.

وأضافت أن الساعة «Optimus 2» تدعم الاتصالات الهاتفية الجوالة «4G»، وبالتالي فإنها لا تحتاج إلى هاتف ذكي، مشيرة إلى أن يتم تحديد الموقع عن طريق أنظمة تحديد المواقع «GPS» و«Glonass» و«Beidou».

وأفادت «كوسبيت» بأن الساعة الجديدة، تأتي بشاشة قياس 1.6 بوصة، وبدقة وضوح (400 400x) بيكسل، مع بطارية سعة 1260 مللي أمبير ساعة.

وأشارت إلى أنه يمكن تزويد الساعة الذكية بالطاقة الكهربائية أثناء التنقل عن طريق «الباور بانك» بسعة 1000 مللي أمبير ساعة متوافر بشكل اختياري، حتى من دون توافر مقبس أو منفذ «USB»، موضحة أن فترة تشغيل البطارية تصل إلى يومين في وضع «4G» العادي، ومن ثلاثة إلى حمسة أيام في وضع التشغيل «4G-Lite».