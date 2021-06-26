4 ساعات ذكية تلائم المستخدمين خلال «كوفيد-19»

المصدر: احمد الشربيني ■ دبي

تسجل أسواق الساعات الذكية معدلات تنافسية متنامية لتطوير خدماتها، وإتاحة وظائف إضافية، لرفع حصصها السوقية واستقطاب المستهلكين.

ومع المتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا «كوفيد ــ19» في الأسواق، فقد كانت الخصائص الصحية التي توفرها تلك الساعات، ضمن أبرز عوامل التنافسية التي اعتمدت عليها الشركات المنتجة.

«أبل ووتش سيريس 6»

وتصدرت «أبل ووتش سيريس 6» أو الإصدار السادس من «شركة أبل الأميركية»، الساعات الذكية التي أتاحت خصائص صحية إضافية تلائم احتياجات المستخدمين خلال الجائحة، إذ توفر تقنيات استشعار لقياس معدل تشبع الدم بالأكسجين خلال 15 ثانية فقط، ورصد النسبة المئوية للأكسجين الذي تنقله خلايا الدم الحمراء من الرئتين إلى باقي الجسم، وهو ما يشير إلى مدى جودة توصيل الدم المشبع بالأكسجين، الذي يعتبر من أبرز مؤشرات الصحة التي يمكن الاعتماد عليها في مراقبة أعراض الإصابة بـ«كوفيد-19».

كما تتيح الساعة فضلاً عن خدمات قياس نشاطات اللياقة العادية، مراقبة دورية لتشبع الدم بالأكسجين خلال اليوم بما في ذلك أثناء النوم، إضافة إلى تطبيق يوفر مخططاً كهربياً بيانياً للقلب.

«فيت بيت سينس»

بدورها، تشتمل ساعة «فيت بيت سينس» الذكية على معايير صحية تتناسب مع ظروف جائحة «كورونا»، إذ تتضمن مستشعراً لقياس درجة الحرارة عبر معصم اليد، ما يساعد المستخدم على اكتشاف الأعراض التي قد تشير إلى الحمى والمرض في أوقات مبكرة، كما تتيح للمستخدم إمكانية قياس نسبة الأكسجين في الدم.

وتتوافر في الساعة التي أطلقتها شركة «فيت بيت» الدولية، خصائص تتيح رصد مستويات التوتر والاجتهاد لدى المستخدمين عبر مستشعر للنشاط الكهربائي للجلد.

كما تتيح الساعة تقنيات لتتبع معدل ضربات القلب، وتطبيقاً جديداً لتخطيط القلب الكهربائي، مع استشعار أعراض اضطرابات القلب، مثل الرجفان الإذيني، وذلك عبر وضع المستخدم أصابعه على زوايا جسم الساعة لمدة 30 ثانية، وبعدها يمكنه الاطلاع على النتائج.

«سامسونغ واتش 3»

أما ساعة «سامسونغ واتش 3»، فتتضمن خصائص تستخدم الأشعة تحت الحمراء لتقدير مستويات تشبع الأكسجين في الدم، وقياس معدل ضربات القلب، إضافة إلى جدول لتتبع الحالة الصحية باستخدام تطبيق «هيلث».

«بي تي 01»

في السياق نفسه، طرحت شركة «لينوفو» الصينية ساعة «بي تي 01» التي تتيح عدداً من الخصائص الصحية للمستخدمين من أبرزها قياس درجة حرارة الجسم، ونبض القلب، وتشبع الأكسجين، وضغط الدم، وذلك عبر تقنيات استشعار ذكية مدمجة بالساعة.