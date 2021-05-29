تقنية.. 3 تطورات تقنية ساعدت الشركات الإقليمية على مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال المدير الإقليمي لشركة «إس إيه بي كونكر» في إفريقيا والشرق الأوسط، أنجليك مونتالتو، إن «الجائحة غيّرت تماماً من الطريقة التي تمارس بها الشركات والمؤسسات العاملة في الشرق الأوسط أعمالها، وأسهمت في تحولها إلى تقنيات جديدة».

وأضاف أن ثلاثة تطورات تقنية مهمة ساعدت الشركات في الشرق الأوسط على توحيد العمليات، وأتمتة المهام، وإنجاز العمل عن بُعد، وهي اعتماد السحابة والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والموافقات قبل السفر.

وأشار مونتالتو إلى تسارع الإقبال على السحابة في إدارة الزيادة الكبيرة في البيانات التي تحتاج الشركات إلى معالجتها. ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه، نظراً لأن الانتقال إلى العمل الافتراضي، يؤكّد الحاجة الملّحة إلى تقديم خدمات تقنية خارج أماكن العمل.

وبيّن أن من المنتظر أن يستمر دور الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل في النمو، نظراً لأن الشركات قرّرت الإبقاء على نماذج العمل الهجينة.

وقال مونتالتو، إنه يُنتظر أن تُنفِّذ مزيد من الشركات آليات تفرض على الموظفين الحصول على موافقات مسبقة لرحلات العمل في عام 2021.