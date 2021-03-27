«زوهو» تنفذ استراتيجية للتوسع في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «زوهو»، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن خططها لتنفيذ استراتيجية توسع محلية، تشمل افتتاح مكاتب جديدة لها في أنحاء الدولة، وتوظيف قوى عاملة محلية، وعقد اتفاقات شراكة، فضلاً عن الاستثمار في مجتمع الأعمال المحلي، وافتتاح مركز بيانات وتبني الثقافة المحلية في عملياتها التجارية. ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ25 لتأسيس «زوهو كورب».

وقال رئيس «زوهو كورب» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيدر نظام: «تتبع (زوهو) نهجاً طويل الأجل، وبالتالي سيكون نمونا متجذراً في العمل مع المجتمعات المحلية وخدمتها على نحو وثيق، مع البقاء على اتصال في الوقت ذاته، من خلال تشارك المعارف والثقافة». وأضاف: «نسعى إلى الاستفادة من فرص النمو الهائلة، التي توفرها السوق الإماراتية في قطاع البرمجيات الذي يقدر حجمه بأكثر من مليارَيْ دولار (7.3 مليارات درهم). واتخذنا، بالفعل، خطوات في هذا الاتجاه عن طريق زيادة عمليات التوظيف المحلية، وتقوية شبكة شركائنا. ومن شأن الحضور المحلي القوي أن يساعدنا بفاعلية، على تلبية احتياجات الأعمال المحلية، وإضفاء لمسة شخصية على خدماتنا».