استخدام التأثيرات في Face Time

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعتبر التخصيص، أو إضفاء الطابع الشخصي، إحدى أهم الميزات التي تتمتع بها أجهزة «أبل» والتطبيقات التي تعمل عليها.

ولأن تطبيق Face Time يعمل على تواصل المستخدمين، أضافت إليه شركة «أبل» الملصقات و«الفلاتر» والرموز التعبيرية، التي من شأنها أن تضفي قدراً من المرح والطرافة على الاتصالات التي تتم بين الأهل والأصدقاء من خلال التطبيق.

فإذا كنت من مستخدمي Face Time عبر هواتف «آي فون» الحديثة، اتبع الخطوات التالية لتستخدم التأثيرات التي يقدمها التطبيق في مكالمات الفيديو: افتح تطبيق Face Time على الهاتف أو عبر جهاز «آي باد»، وابدأ إجراء مكالمة فيديو مع أي من جهات الاتصال الخاصة بك، وبمجرد أن تبدأ الاتصال، انقر فوق الشاشة، وبموجب ذلك ستشاهد مجموعة خيارات جديدة في الأسفل، ثم انقر فوق أيقونة «التأثيرات» Effects التي تبدو على شكل نجمة في نهاية يسار الشاشة، ومن ثم انقر فوق أيقونة «الرموز التعبيرية» Animoji التي ظهرت أعلى أيقونة النجم، وتبدو على شكل قرد، وعندها ستظهر أمامك مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية للوجوه وأشكال للحيوانات، يمكنك إحلال أي منها محل وجهك أثناء الاتصال. ويمكنك أيضاً إضافة النصوص بالنقر فوق الزر الذي يحمل شكل الحروف «Aa»، وتستطيع إضافة ملصقات الرموز التعبيرية بالنقر فوق العناصر الأخرى المتاحة تحت تبويب التأثيرات.