تفعيل ملمح «النقر الخلفي» في نظام «آي أو إس 14»

المصدر: الامارات اليوم

يحفل نظام التشغيل «آي أو إس 14» Ios 14 بالعديد من التحديثات والملامح التي تسهل عمل المستخدم وتتوافق مع حاجته إلى السرعة، وأحد هذه الملامح ما يعرف بـ«النقر الخلفي» Back Tap. ويعني هذا الملمح أن بإمكان المستخدم النقر فوق ظهر الهاتف لمرتين أو ثلاثاً لإنجاز بعض المهام التي يحتاج إليها بسرعة، ومن ذلك مثلاً التنقل عبر الهاتف أو التقاط صور الشاشة، أو فتح التطبيقات، أو رفع صوت الهاتف وخفضه، أو استدعاء «سيري». غير أن تفعيل هذا الملمح مختفٍ بين طبقات «الإعدادات»، ولا يمكن الوصول إليه من خلال مركز التحكم، لذلك إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «آي أو إس 14»، فيمكنك الوصول إلى هذا الملمح وتفعيله، من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

مرر للأسفل وانقر فوق تبويب: «Accessibility»، ثم مرر مجدداً داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم: «الجوانب المادية والحركية» Physical And Motor.

انقر ضمن القسم السابق فوق خيار: «اللمس» Touch، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل يد فوق خلفية زرقاء، ثم مرر للأسفل قرب نهاية النافذة لتصل إلى خيار: Back Tap وانقر فوقه.

ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم خيارين، «النقر المزدوج» Double Tap و«النقر الثلاثي» Triple Tap، وهنا اختر عدد النقرات الذي تفضله وانقر فوقه، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم الإعدادات التي يمكنك الاختيار من بينها مثل العدسة، والتمرير، وبحث «سبوت لايت» وغيرها، انقر فوق ما ترغب فيه منها ليتم استدعاؤه على الفور عند النقر فوق ظهر الهاتف.