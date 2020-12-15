«شاومي» تُطلق ساعة ذكية ببطارية تدوم حتى 9 أيام

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاق ساعتها الذكية «Mi Watch Lite» الجديدة من فئة الموديلات منخفضة الكلفة. وأضافت «شاومي» أن باقة التجهيزات التقنية للساعة تمتاز بشاشة مربعة قياس 1.4 بوصة، مع بطارية بسعة 230 مللي أمبير/‏‏‏ساعة تكفي لتشغيل الساعة الذكية لمدة تصل إلى تسعة أيام، كما تمتاز الساعة بدعم النظام العالمي لتحديد المواقع GPS، وتتضمن مستشعراً للتسارع، وآخر لنبضات القلب، ومقياس الضغط الجوي.

وتروّج الشركة لساعتها من خلال 120 واجهة مختلفة، و11 وضعاً رياضياً، كما تتيح تتبع الأداء الرياضي أثناء الجري وركوب الدراجات والسباحة.

وتراقب الساعة كذلك خصائص النوم وقياس نبضات القلب.