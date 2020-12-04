نقل محتويات مكتبة «غوغل» الموسيقية

المصدر: الامارات اليوم

قررت شركة «غوغل» أن تغلق مع نهاية العام الجاري منصتها الموسيقية المعروفة باسم «Google Play Music» لمصلحة منصّتها الجديدة «YouTube Music»، التي تعتزم جعلها منصّتها الوحيدة للبث الموسيقي.

وإزاء ذلك سمحت «غوغل» لمستخدمي المنصّة الأولى بتنزيل محتوى مكتبتهم الموسيقية إلى المنصّة الجديدة، كي لا يفقد المستخدم المواد الموسيقية التي يفضلها، بما في ذلك مشتريات الموسيقى وقوائم التشغيل والمحتوى المقترح. وأتاحت الشركة للمستخدم أن يقوم بهذا النقل عبر الهواتف أو عبر منصّة الـ«ويب».

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «Google Play Music» ورغبت في تحويل محتويات مكتبة الموسيقى الخاصة بك إلى خدمة «YouTube Music» عبر الـ«ويب»، اتبع الخطوات التالية: توجه إلى محرك بحث «غوغل» وسجل داخل حقل البحث عبارة: «Music.Youtube.Com/‏‏ Transfer»، وانقر فوق زر «الإدخال» Enter، ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار «النقل» Transfer في نهاية الشاشة.

ويمكنك أيضاً النقر فوق أيقونة الملف الشخصي في أعلى يمين الشاشة ثم فوق خيار «الإعدادات» Settings داخل النافذة المنسدلة. ومن ثم انقر داخل لوح القوائم يسار الشاشة فوق خيار «النقل من خدمة موسيقى غوغل بلاي» Transfer From Google Play Music، وبعدها انقر مجددا فوق الخيار نفسه يمين الصفحة، وعندها ستتوقف المدة التي تنتهي فيها عملية النقل على كثافة المحتوى الموجود بمكتبتك، وستتلقى بريداً إلكترونياً وتنبيهاً على حسابك عندما يتم نقل المحتوى.