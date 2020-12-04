تشغيل «القراءة المتعمقة» في «ون درايف»

المصدر: الامارات اليوم

تقدم منصّة «ون درايف» لمستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10» مزايا كثيرة، منها: تحميل ملفاتهم عبر الـ«ويب»، للاطلاع عليها في أي وقت ومن كل مكان وعبر الأجهزة المختلفة.

كما تتيح للمستخدمين من ذوي القدرات البصرية السمعية أو البصرية الضعيفة ميزات أخرى، منها ميزة قراءة المستند صوتياً فلا يضطر المستخدم إلى قراءته بنفسه. وتطلق على هذا الوضع اسم القراءة المتعمقة أو «القارئ المتعمق» Immersive Reader. فإذا كنت من مستخدمي منصّة «ون درايف» ورغبت في الاستفادة من تلك الميزة، اتبع الخطوات الآتية: سجل التسجيل إلى حسابك على خدمة One Drive عبر الـ«ويب»، وانقر فوق المستند الذي ترغب في قراءته من بين الملفات والمجلدات الظاهرة أمامك، ثم انقر فوق قائمة «العرض» View ضمن شريط القوائم في أعلى الشاشة، ومن ثم انقر فوق خيار Immersive Reader يسار شريط الأدوات الفرعي أسفل شريط القوائم الرئيسة، وبعد ذلك انقر فوق أيقونة التشغيل التي تبدو في شكل دائرة خضراء تحتوي على مثلث أبيض لتبدأ المنصّة في قراءة النص، ثم انقر فوق الدائرة الخضراء التي تحتوي على خطين متوازيين أسفل الشاشة لإيقاف عملية القراءة، وعندها انقر فوق رأس السهم الذي يشير جهة اليسار في أعلى يسار الشاشة لإنهاء وضع القراءة المتعمقة.