«زد تي إي» الصينية تطلق ساعة ذكية منخفضة الكلفة

المصدر: بكين - نوفمبر د.ب.أ

أعلنت شركة «زد تي إي» الصينية عن إطلاق ساعتها الذكية Watch Live الجديدة من الفئة منخفضة الكلفة، والتي تمتاز بفترة تشغيل جيدة للبطارية، وتشتمل على العديد من الوظائف، منها قياس معدل نبضات القلب.

وفي سبيل خفض كلفة الساعة الجديدة، فقد تخلت الشركة عن وحدة تحديد المواقع واتصال شبكة «واي فاي»، والاتصالات الهاتفية المحمولة، ولذلك تعتمد الساعة على الهاتف الذكي المقترن بها عن طريق تقنية «بلوتوث 4.2».

ويمكن استعمال الساعة لإظهار الإشعارات من الهاتف الذكي المقترن أو التحكم في الكاميرا، أو تشغيل الموسيقى، كما يمكن للساعة الذكية أن تنبه المستخدم في حالة الخمول، وعدم النشاط البدني، إضافة إلى مراقبة مدة النوم وجودته. وتروج الشركة لساعتها من خلال قدرة مستشعر نبضات القلب على قياس تشبع الأكسجين في الدم، كما تمتاز بمقاومة رذاذ الماء وفقاً لمعيار IP68. ولم تعلن «زد تي إي» عن أية بيانات بشأن موعد طرح الساعة في الأسواق أو أسعارها في أسواق المنطقة العربية.