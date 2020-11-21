تشغيل «التصفح الخاص» في «سفاري» افتراضياً

المصدر: الامارات اليوم

يتيح وضع التصفح الخفي في المتصفحات، الحرية للمستخدم في تصفح المحتوى من دون تتبع، وهو ما يضمن له قدراً أكبر من الخصوصية، ويحميه من الإعلانات التي تحاول معرفة عاداته في التصفح واهتماماته.

ولهذا سمحت معظم المتصفحات لمستخدميها باستخدام وضع التصفح الخفي إذا أرادوا ذلك. لكن البعض يفضلون أن يكون تشغيل هذا الوضع افتراضياً فلا يضطرون إلى تشغيله يدوياً في كل مرة.

غير أن مستخدمي متصفح «سفاري» عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، لا يمكنهم ذلك لأن المتصفح لا يوفر الإعداد الذي يسمح بتشغيل الوضع الخاص افتراضياً. لكن مع ذلك لايزال بإمكانهم التغلب على هذه المشكلة باتباع الخطوات التالية: انقر بشكل مطول فوق أيقونة تطبيق «سفاري» التي تبدو في شكل بوصلة صغيرة، ثم انقر داخل النافذة التالية فوق خيار «علامة تبويب خاصة جديدة» New Private Tab بجوار علامة الجمع «+»، ومن ثم اترك علامة التبويب الخاصة مفتوحة، ولا تقوم بتعطيل «وضع التصفح الشخصي» Private Mode، وفي المرة التالية التي ستقوم فيها بتشغيل المتصفح حتى لو كنت قد قمت بغلق التطبيق، ستظهر أمامك علامة التبويب الخاصة التي فتحتها. وأي علامة تبويب أخرى ستفتحها ستعمل أيضاً في وضع التصفح الخفي أو الشخصي إلا إذا عطّلت وضع التصفح الخفي.